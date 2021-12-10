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Белоруссия обязательно признает Крым российским - эксперт

10 декабря 2021, 12:50  •  101 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Полуостров посетила делегация из Минска
Со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко и фактически, и юридически уже последовало признание Крыма территорий России. Осталось только наполнить позицию главы государства реальным содержанием. Об этом заявил политолог Алексей Дзермант.
По мнению эксперт, признание Крыма российским о стороны Белоруссии носит неизбежный характер. Об этом он рассказал журналистам РИА Новости во время посещения полуострова.
Напомним, в четверг, 9 декабря, в Крым прибыла делегация из Минска. В ее состав вошли общественные и политические деятели, а также представители экспертного сообщества. Сегодня они выступили на заседании, где обсуждались вопросы сотрудничества двух государств. 
Кстати, самого Лукашенко в государственной делегации не было, хотя ранее он обещал посетить Крым. По мнению политолога Игоря Тышкевича, белорусский правитель хочет получить от России дивиденды за свою позицию.
Дзермант подчеркнул, что сейчас важно наладить авиационное сообщение между Минском и Симферополем, а также решить вопросы, связанные с экономикой и туризмом. Политолог не сомневается, что официальное признание уже прозвучало из уст Лукашенко.
Важно отметить, что США, по мнению некоторых экспертов, тоже считают Крым территорией России. Конечно, Белый дом не делал никаких заявлений на этот счет, однако на Украине пришли к такому выводу после переговоров Путина и Байдена.

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