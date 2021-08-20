Белоруссия обвинила Польшу в попытке "перекинуть" мигрантов в их страну

В Минске сообщили, что польские пограничники привезли на территорию Белоруссии мигрантов, которые просят убежища в странах Евросоюза.

В государственном Погранкомитете Белоруссии сообщили, что обнаружили попытки поляков перевести на территорию страны иностранцев. На границе с Польшей сотрудники ведомства обнаружили четырёх мигрантов, которых насильно вытеснили.

Беженцы рассказали, что к границе Белоруссии их привезли польские пограничники.

Один из мигрантов был изможден, выглядел как инвалид и нуждался в помощи. Для него вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу в Гродно, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Другие беженцы от помощи отказали, ответив, что будут искать убежища в странах ЕС.