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Белоруссия обвинила Польшу в попытке "перекинуть" мигрантов в их страну

20 августа 2021, 11:15  •  65 • Политика
В Минске сообщили, что польские пограничники привезли на территорию Белоруссии мигрантов, которые просят убежища в странах Евросоюза.
В государственном Погранкомитете Белоруссии сообщили, что обнаружили попытки поляков перевести на территорию страны иностранцев. На границе с Польшей сотрудники ведомства обнаружили четырёх мигрантов, которых насильно вытеснили.
Беженцы рассказали, что к границе Белоруссии их привезли польские пограничники.
Один из мигрантов был изможден, выглядел как инвалид и нуждался в помощи. Для него вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу в Гродно, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Другие беженцы от помощи отказали, ответив, что будут искать убежища в странах ЕС.

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