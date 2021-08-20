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Белоруссия обвинила Польшу в попытке "перекинуть" мигрантов в их страну
20 августа 2021, 11:15 • 65 • Политика
В Минске сообщили, что польские пограничники привезли на территорию Белоруссии мигрантов, которые просят убежища в странах Евросоюза.
В государственном Погранкомитете Белоруссии сообщили, что обнаружили попытки поляков перевести на территорию страны иностранцев. На границе с Польшей сотрудники ведомства обнаружили четырёх мигрантов, которых насильно вытеснили.
Беженцы рассказали, что к границе Белоруссии их привезли польские пограничники.
Один из мигрантов был изможден, выглядел как инвалид и нуждался в помощи. Для него вызвали скорую помощь, которая доставила его в больницу в Гродно, сообщается в телеграм-канале ведомства.
Другие беженцы от помощи отказали, ответив, что будут искать убежища в странах ЕС.
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