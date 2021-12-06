Белоруссия обвинила ЕС в "экономической войне": Обещаны контрсанкции

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал об ответных санкциях после мер Евросоюза.

Премьер-министр Республики Белоруссия Роман Головченко рассказал об ответных мерах после нового пакета санкций Евросоюза.

"Естественно, будем вырабатывать решения, которые в ближайшие дни будут озвучены, очевидно, сразу после выходных дней", - рассказал глава правительства в эфире телеканала "Беларусь 1".

По словам Головченко, будут приняты "абсолютно адекватные" ответные меры. Они будут "не асимметричны, а симметричны". Премьер подчеркнул, что Минск "ни на кого не нападал".

Головченко признал, что санкции ЕС могут доставить стране проблемы: "Мы знаем свои узкие места. Но какая бы ни была сложная ситуация, мы с ней справимся".

По словам премьера, Евросоюз развязал против страны "экономическую войну, или гибридную войну".

ЕС принял пятый пакет санкций против Белоруссии 2 декабря. Новые ограничения затронули 17 физлиц судьи и работники погранслужб Белоруссии), а также 11 организаций. В Белоруссии под санкциями Евросоюза теперь находятся 183 физических лица и 26 компаний. Лицам запрещен въезд в ЕС, заморожены счета.