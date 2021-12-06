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Белоруссия обвинила ЕС в "экономической войне": Обещаны контрсанкции
06 декабря 2021, 00:20 • 118 • Политика
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал об ответных санкциях после мер Евросоюза.
Премьер-министр Республики Белоруссия Роман Головченко рассказал об ответных мерах после нового пакета санкций Евросоюза.
"Естественно, будем вырабатывать решения, которые в ближайшие дни будут озвучены, очевидно, сразу после выходных дней", - рассказал глава правительства в эфире телеканала "Беларусь 1".
По словам Головченко, будут приняты "абсолютно адекватные" ответные меры. Они будут "не асимметричны, а симметричны". Премьер подчеркнул, что Минск "ни на кого не нападал".
Головченко признал, что санкции ЕС могут доставить стране проблемы: "Мы знаем свои узкие места. Но какая бы ни была сложная ситуация, мы с ней справимся".
По словам премьера, Евросоюз развязал против страны "экономическую войну, или гибридную войну".
ЕС принял пятый пакет санкций против Белоруссии 2 декабря. Новые ограничения затронули 17 физлиц судьи и работники погранслужб Белоруссии), а также 11 организаций. В Белоруссии под санкциями Евросоюза теперь находятся 183 физических лица и 26 компаний. Лицам запрещен въезд в ЕС, заморожены счета.
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