Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Почему Путин выругался после доклада со слезами на глазах
Яков Кедми показал, как русские могут отплатить США "за подлость и мерзость...
Байден хамством ответил на предупреждение Путина: "Не признаю"
Россия ответила на провокации НАТО в Чёрном море "сюрпризом" на Курила...
Главная / Политика

Белоруссия обвинила ЕС в "экономической войне": Обещаны контрсанкции

06 декабря 2021, 00:20  •  118 • Политика
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал об ответных санкциях после мер Евросоюза.
Премьер-министр Республики Белоруссия Роман Головченко рассказал об ответных мерах после нового пакета санкций Евросоюза.
"Естественно, будем вырабатывать решения, которые в ближайшие дни будут озвучены, очевидно, сразу после выходных дней", - рассказал глава правительства в эфире телеканала "Беларусь 1".
По словам Головченко, будут приняты "абсолютно адекватные" ответные меры. Они будут "не асимметричны, а симметричны". Премьер подчеркнул, что Минск "ни на кого не нападал".
Головченко признал, что санкции ЕС могут доставить стране проблемы: "Мы знаем свои узкие места. Но какая бы ни была сложная ситуация, мы с ней справимся".
По словам премьера, Евросоюз развязал против страны "экономическую войну, или гибридную войну".
ЕС принял пятый пакет санкций против Белоруссии 2 декабря. Новые ограничения затронули 17 физлиц судьи и работники погранслужб Белоруссии), а также 11 организаций. В Белоруссии под санкциями Евросоюза теперь находятся 183 физических лица и 26 компаний. Лицам запрещен въезд в ЕС, заморожены счета.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



118
Источник
Похожие новости
05 декабря 2021, 19:05
На Украине заявили о правах на Сибирь и Дальний Восток
05 декабря 2021, 19:05
В Эстонии требуют прекратить переговоры с Россией о ратификации границы
05 декабря 2021, 22:35
Русские не должны быть ущемлены в правах: Путин совершил манёвр в обход ВОЗ
05 декабря 2021, 22:35
"Четвёртая стадия, умер во сне": Проигравший Клинтону ветеран не дожил до ста
05 декабря 2021, 22:35
Назарбаев оказался свидетелем стычки между Ельциным и Горбачёвым
05 декабря 2021, 22:35
В Белом доме оценили предстоящие переговоры Путина и Байдена: "Замены диалогу нет"
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 декабря 2021, 22:35
Русские не должны быть ущемлены в правах: Путин совершил манёвр в обход ВОЗ
05 декабря 2021, 22:35
Назарбаев оказался свидетелем стычки между Ельциным и Горбачёвым
06 декабря 2021, 00:50
«Полный абсурд»: почему в Европарламенте выдвинули новое условие для «сворачивания» п...
06 декабря 2021, 00:20
Украинский министр ждёт на передовой иностранцев: "Будет хороший знак русским&qu...
05 декабря 2021, 23:40
«Определяющий вызов»: как США намерены противостоять КНР в Азиатско-Тихоокеанском рег...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 ноября 2021, 17:10
Путин дал ответ на план размещения на Украине ударных комплексов НАТО
02 декабря 2021, 01:15
Политолог предсказал полное исчезновение Украины с карты
01 декабря 2021, 06:35
За русский Крым ответишь: Украинский министр дошёл до прямых угроз президенту
02 декабря 2021, 17:00
Минобороны Украины намеревается отправить родственников воюющих на Донбассе военных на левобережную часть страны
01 декабря 2021, 17:40
В день госпереворота Зеленский просит о помощи Россию. В Кремле ответили: разбирайтесь сами
30 ноября 2021, 02:35
У Киева заканчиваются ракеты для систем залпового огня и снаряды для артиллерии
03 декабря 2021, 00:00
Грузинскую журналистку удивила просьба Захаровой о русском языке
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.