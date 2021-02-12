Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хотели сбить самолет Путина: чем обернется доклад "Алмаз-Антея" по MH17 для Укра...
Переполох в Киеве: Проект Новороссия возрождается
«Вы что, не в себе?» – Бессмертный пересказал реакцию НАТО на приглашение в небо...
Харьковчанка в прямом эфире высказала крик души о творящемся на Украине
Главная / Политика

"Белоруссия не Россия": Лукашенко отказался становиться на колени

12 февраля 2021, 16:00  •  339 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Лидер республики готов получить репутацию диктатора, но не отступить от законных требований
Бизнес должен быть социально ответственным и работать на благо государства. В противном случае "спуску не будет". Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе Всебелорусского народного собрания в пятницу, 12 февраля.
По словам Лукашенко, власть будет поддерживать производственные компании и частных предпринимателей, пока они работают честно, в соответствии с законом и на благо народа, а не с целью развала нации. Этого президент готов требовать жестко, "как диктатор".
"Запомните: Белоруссия не Россия, власть здесь на колени перед бизнесом не станет",
– подчеркнул Лукашенко. Он отметил, что в Белоруссии, как и в России, есть бизнесмены, которые сначала улыбались и хвалили президента, а потом "переобулись", передает "БелТА". Но, по его мнению, любить политиков не обязательно, государство поддержит любых инициативных людей, которые являются истинными патриотами Родины. Но иных – "приведут в чувство".
"Мы не будем ни с кем сводить счеты. Но те процессы, которые нужно держать под контролем, мы будем держать",
– предупредил Батька.
Всебелорусское народное собрание открылось в Минске 11 февраля. Президент выступил с большой речью, в которой коснулся планов по изменению Конституции.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



339
Источник
Похожие новости
12 февраля 2021, 12:20
Россия готова разорвать отношения с Евросоюзом - Лавров
12 февраля 2021, 10:30
Почему Украина отказалась от автономии Донбасса: Кравчук назвал причину
12 февраля 2021, 01:20
В Латвии бурно протестуют из-за отключения российских телеканалов
12 февраля 2021, 10:30
Германия бросает США решительный вызов из-за "Северного потока - 2"
12 февраля 2021, 03:10
Небензя обвинил Украину в нежелании выполнять Минские соглашения
12 февраля 2021, 16:00
На слова Лаврова о разрыве отношений с ЕС ответили в Германии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 февраля 2021, 21:45
Навальный уничтожил себя как политика за один день
09 февраля 2021, 22:00
Бежавший экс-замглавы СБУ готовит информационную бомбу для властей Украины
09 февраля 2021, 19:15
Америка привела в конфуз Украину холодильником для вакцины
10 февраля 2021, 03:30
Переполох в Киеве: Проект Новороссия возрождается
06 февраля 2021, 09:40
«Так а кто стреляет? Наши!» – солдат рассказал об убитых детях
05 февраля 2021, 17:10
«Теперь ка@апские флаги и Львовская республика» – галичане шокированы инцидентом с Бандерой
11 февраля 2021, 21:40
Украина отказывается от западных стандартов мовы
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.