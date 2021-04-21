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Белоруссия не нужается в защите России - Тихановская

21 апреля 2021, 22:50  •  46 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: GRZEGORZ KRZYZEWSKI/FOTONEWS via/www.globallookpress.com
Беглая домохозяйка назвала историю с покушением на бацьку провокацией
Белоруссии не требуется дополнительная защита со стороны России, а Москве лучше не портить отношения между двумя нашими народами. Об этом заявила бывший кандидат в президенты Республики, лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская.
"Никакая дополнительная "защита" со стороны России нам не нужна. А выдуманный заговор с покушением – явная провокация, чтобы оправдать вмешательство России во внутренние дела нашей страны", – говорится в заявлении вильнюсской беглянки в ее телеграм-канале.
Тихановская отметила, что белорусы очень тепло и как соседи по-доброму относятся к России. Поэтому она призвала "оставить отношения наших народов именно такими".
"Любое решение, которое затрагивает национальные интересы, не может быть принято и тем более осуществлено без воли белорусского народа", – подчеркнула оппозиционерка.
Ранее сегодня в своем обращении к Федсобранию президент РФ Владимир Путин резко осудил попытку госпереворота в Минске о подготовку покушения на лидера страны Александра Лукашенко. Он назвал опасным подобные действия, когда одна сила навязывает свою волю другим.
"Практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц – это уже слишком. Все границы перешли уже", – сказал Путин.
Напомним, в прошедшую субботу, 17 апреля, в Москве сотрудники ФСБ задержали группу граждан, которые, по данным белорусской разведки, планировали покушение на Лукашенко, его детей, а также смену действующей власти в Республике.
Завтра бацька вылетает в российскую столицу на переговоры с Путиным. В частности, лидеры стран обсудят развитие двусторонних отношений, вопросы стратегического партнерства и союзничества, а также торгово-экономическое взаимодействие Москвы и Минска.

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