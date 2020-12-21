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Белоруссия нашла способ наказать Тихановскую
21 декабря 2020, 20:15 • 663 • Политика
В совершении преступления обвиняются и другие члены о координационного совета
Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела в отношении экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской и других оппозиционеров.
Светлану Тихановскую, Марию Колесникову, Максима Знака, Павла Латушко, Ольгу Ковалькову, Сергея Дылевского и "иных лиц" обвиняют в создании экстремистского формирования и руководства им, финансирования его деятельности, чтобы в будущем захватить государственную власть неконституционным путем" говорится на официальном сайте ведомства.
Ранее Светлана Тихановская предупредила белорусов о новых санкциях ЕС. По словам экс-кандидата в президенты РБ. Оказалось, что в начале 2021 года страны ЕС намерены обсудить четвертый пакет санкций, которые будут введены в отношении сторонников Лукашенко и компаний, репрессирующих рабочих за их политические взгляды.
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