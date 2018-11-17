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Белоруссия напомнила Пашиняну о неприменимости правил «уличной демократии» на международной арене

17 ноября 2018, 21:09  •  99 • Политика
МИД Белоруссии напомнил Николу Пашиняну, что на международной политической арене правила так называемой уличной демократии неприемлемы. Таким образом внешнеполитическое ведомство прокомментировало недавнее высказывание и.о. армянского премьер-министра о том, что потребует от Александра Лукашенко и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева объяснений в связи с их словами об ОДКБ.
Напомним, что ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что если право назначить нового генсека Организации Договора о коллективной безопасности перейдет к Минску, у него есть на примете три возможные кандидатуры на этот пост.
Что касается Назарбаева, то он отметил, что по регламенту ОДКБ новым генсеком международной структуры должен в алфавитном порядке стать представитель Белоруссии.
Представитель Армения, напомним, недавно покинул пост генсека ОДКБ из-за возбужденного против него на родине уголовного дела. Когда Пашинян потребовал от двух лидеров суверенных и независимых государств ответить за их слова, он нарушил все нормы международного этикета и правила взаимодействия между странами, отметили в МИД Белоруссии.
«Видимо, исполняющий обязанности премьер-министра Армении возомнил себя международным прокурором, уполномоченным карать или миловать», - заявил по этому поводу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

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