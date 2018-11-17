Белоруссия напомнила Пашиняну о неприменимости правил «уличной демократии» на международной арене

МИД Белоруссии напомнил Николу Пашиняну, что на международной политической арене правила так называемой уличной демократии неприемлемы. Таким образом внешнеполитическое ведомство прокомментировало недавнее высказывание и.о. армянского премьер-министра о том, что потребует от Александра Лукашенко и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева объяснений в связи с их словами об ОДКБ.

Напомним, что ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что если право назначить нового генсека Организации Договора о коллективной безопасности перейдет к Минску, у него есть на примете три возможные кандидатуры на этот пост.

Что касается Назарбаева, то он отметил, что по регламенту ОДКБ новым генсеком международной структуры должен в алфавитном порядке стать представитель Белоруссии.

Представитель Армения, напомним, недавно покинул пост генсека ОДКБ из-за возбужденного против него на родине уголовного дела. Когда Пашинян потребовал от двух лидеров суверенных и независимых государств ответить за их слова, он нарушил все нормы международного этикета и правила взаимодействия между странами, отметили в МИД Белоруссии.

«Видимо, исполняющий обязанности премьер-министра Армении возомнил себя международным прокурором, уполномоченным карать или миловать», - заявил по этому поводу пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.