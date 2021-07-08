Белоруссия начала играть с Евросоюзом в ту же игру, что и Турция - Сатановский

Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена сдерживать поток мигрантов в страны ЕС. Станет ли Белоруссия новым транзитным маршрутом для мигрантов из стран Ближнего и Среднего Востока в Евросоюз, рассказал Евгений Сатановский.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не намерена сдерживать поток мигрантов в страны ЕС, поскольку не располагает силами и средствами из-за европейских санкций. Ситуацию прокомментировал политолог и экономист Евгений Сатановский.

Он указал, что глава Белоруссии начал играть с Евросоюзом в ту же игру, в которую уже много лет играет президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Последний уже давно шантажирует Европу потоками мигрантов.

Эксперт отмечает, что инструментов влияния на ЕС у Минска значительно меньше, чем у Анкары. Да и беженцев у Турции миллионы, а у Белоруссии - тысячи. Однако лиха беда начало. Ведь не зря же Белоруссия вышла из Восточного партнёрства.

Соседи Минска решили подыграть Вашингтону и Брюсселю и свергнуть Батьку? Ну, пускай тогда не обижаются. Пустячок, а приятно. Тем более что и Литва, и Польша - страны в отношении мигрантов крайне негостеприимные, да и вообще ксенофобные. Так что им ближневосточные гости - изрядная кость в горле,

- пишет Сатановский в своём Telegram-канале "Армагеддоныч".

Он добавляет, что одно известно точно - в Белоруссии мигранты 100% не останутся. Да и в Россию они не попрут, так как Европа намного более гостеприимна и толерантна к беженцам с Ближнего Востока.