Белоруссия может стать ядерной державой. Последнее предупреждение для НАТО

Белоруссия может стать ядерной державой, причём уже в ближайшее время. Президент страны Александр Лукашенко сделал последнее предупреждение для стран НАТО.

Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Киселёву. Он заявил, что если НАТО разместит ядерное оружие в Польше, то Белоруссия попросит у России разместить ядерное оружие на своей территории.

Тогда я предложу Путину вернуть ядерное оружие в Беларусь. Мы договоримся, какое. Такое, какое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении. Мы на территории Беларуси к этому готовы,

- отметил Лукашенко.

Так он прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Последний в середине ноября заявил, что если Германия откажется размещать у себя американское ядерное оружие, то альянс передислоцирует его восточнее. Вероятнее всего, в данном случае подразумевалась именно Польша, которая сама ранее заявляла о готовности размещать у себя любое американское оружие для "сдерживания России".

Отношения между Западом и Белоруссией обострились после того, как Польша и Литва попытались устроить госпереворот в Минске по украинскому сценарию. Не добившись успеха, Запад ввёл против Белоруссии санкции. Позже он обвинил Белоруссию в создании миграционного кризиса в Европе.

Накануне Лукашенко впервые открыто назвал НАТО врагом Белоруссии и заявил, что альянс стягивает десятки тысяч военных к границам республики.