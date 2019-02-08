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Белоруссия хочет провести совместные учения с НАТО на своей территории - СМИ

08 февраля 2019, 15:54  •  189 • Политика
Как сообщают ряд СМИ, замглавы МИД Белоруссии Олег Кравченко якобы предложил США провести на территории страны совместные учения с НАТО.
Белорусская сторона заинтересована в проведении на своей территории учений с участием Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщают информированные источники.
Согласно предварительным данным, предложение якобы было озвучено на закрытой части дискуссии в Атлантическом совете, на которой выступил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Олег Кравченко.
Как отметил дипломат, учения необходимо представить в формате миротворческого, гуманитарного или антитеррористического мероприятия. Однако Вашингтону подобная идея, провоцирующая Москву, не нравится.
Как сообщает "Лента.ру", также Минск якобы предложил разместить в стране американских специалистов по исследованию соцсетей и контролю над интернет-пространством.

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