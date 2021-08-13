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Белоруссия испортила отношения еще с одной страной в Европе

13 августа 2021, 14:15  •  296 • Политика
Фото: Star-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Братислава жестко вступилась за дипломата в Минске
Словакия присоединится к новым санкциям Евросоюза против Белоруссии, если Минск не прекратит политические репрессии. Об этом заявил глава словакского правительства Эдуард Хегер.
Возмущение премьера вызвал арест в Минске бывшего посла Белоруссии в Братиславе Игоря Лещени, поддержавшего массовые акции протеста в августе 2020 года, передает РИА ФАН. По словам Хегера, это доказывает "немилосердное" отношение белорусских властей к своим гражданам.
Хегер призвал Минск отпустить всех политзаключенных. В противном случае пригрозил усилением санкций.
"Словакия вместе с партнерами в Евросоюзе не перестанет усиливать давление, чтобы граждане Беларуси получили перспективу жить в безопасной, демократической и свободной стране",
– цитирует премьера Словакии DW.
О задержании экс-посла стало известно 12 августа. По словам беглого белорусского оппозиционера Павла Латушко, именно поддержка антиправительственных акций со стороны Лещени увеличила количество открытых сторонников оппозиции в республике. Год назад Игорь Лещеня пополнил ряды белорусских дипломатов, оставшихся без работы из-за своей политической позиции. 
Ранее санкции против Белоруссии ввели Великобритания и США. В Вильнюсе признали, что американские меры бумерангом ударят и по Литве.

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