Белоруссия и Украина – независимые республики «китайского контура» в составе России

Сегодняшний минский визит главы российского Совбеза Николая Патрушева (он прилетел в Белоруссию на «воздушном пункте управления ФСБ РФ») знаменует собой начало новой исторической эпохи. Накануне в Москве и Пекине пришли к согласию касательно будущего Украины и Белоруссии – бывшие советские республики должны стать частью союзного государства с Россией (или в составе России) и одновременно – частью «китайского внешнего контура». Как бы мостом между Европой и Поднебесной, или, если угодно, буфером.

Поговаривают, что Патрушев прилетел к Лукашенко не с пустыми руками, прихватив с собой подробное досье на высших чиновников, готовивших государственный переворот на гребне волны белорусского майдана, но так и не решившихся в итоге открыть свои лица. Сообщают, что среди высокопоставленных майданщиков – представители КГБ страны, президентской администрации и правительства. По сути, Патрушев приоткрывает завесу над противниками интеграции с Россией в белорусском руководстве, нейтрализуя, тем самым, часть президентского окружения, стремящегося к «многовекторности» в украинском духе.

Что же до Украины, то окончательное решение её руководителю Владимиру Зеленскому предстоит принять после осеннего (то ли сентябрьского, то ли октябрьского) визита в Поднебесную. Как нам стало известно, выделение 20-миллиардного кредита, о котором мы сообщили накануне, жёстко увязывается с включением Киева в «китайский внешний контур» влияния. Для Зеленского и значительной части украинской элиты эта сделка – спасение как от политического банкротства, так и от финансового банкротства всей украинской государственности в целом. К тому же, включение в «китайский внешний контур» немедленно прервёт гражданскую войну на Донбассе, ведь в новой реальности принадлежность Донецкой и Луганской областей потеряет решающее значение.

Интрига этой самой «новой реальности» – будущее республик Средней Азии. Потеряют ли они свой суверенитет, оказавшись включёнными уже не в «китайский внешний контур», а в Китай, как государство? Накануне мы сообщали, что Таджикистан утратил часть своей территории в пользу Китая. И это, возможно, является первым актом слияния Поднебесной с другими бывшими советскими республиками Средней Азии. Хотя, скорее всего, среднеазиатские сателлиты оформятся в некий союз, полностью подконтрольный Пекину. Так или иначе, будущее уже стоит на пороге, и то, как оно будет выглядеть, мы узнаем в ближайшие месяцы.