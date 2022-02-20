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Белоруссия и Россия продолжат проверку сил реагирования из-за событий в Донбассе
20 февраля 2022, 14:10 • 242 • Политика
Белоруссия и Россия из-за военной активности у границ и обострения в Донбассе решили продолжить совместную проверку сил реагирования, заявило Минобороны Белоруссии.
Как отмечено в сообщении Министерства обороны Белоруссии, в ходе дальнейшей проверки сил реагирования военные двух государств будут прорабатывать этапы обороны. Речь идёт о таких этапах обороны, которые ранее не были охвачены детально.
Проверка поможет эффективно отреагировать в случае необходимости на деэскалацию военных приготовлений у границ Союзного государства.
Между тем представители независимых республик Донбасса констатируют, что ВСУ не снижают уровень обстрелов, а лишь наращивают. В том числе такую оценку в беседе с "Народными новостями" дал подполковник запаса, представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
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