Белоруссия и Россия продолжат проверку сил реагирования из-за событий в Донбассе

Белоруссия и Россия из-за военной активности у границ и обострения в Донбассе решили продолжить совместную проверку сил реагирования, заявило Минобороны Белоруссии.

Как отмечено в сообщении Министерства обороны Белоруссии, в ходе дальнейшей проверки сил реагирования военные двух государств будут прорабатывать этапы обороны. Речь идёт о таких этапах обороны, которые ранее не были охвачены детально.

Проверка поможет эффективно отреагировать в случае необходимости на деэскалацию военных приготовлений у границ Союзного государства.

Между тем представители независимых республик Донбасса констатируют, что ВСУ не снижают уровень обстрелов, а лишь наращивают. В том числе такую оценку в беседе с "Народными новостями" дал подполковник запаса, представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.