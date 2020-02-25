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Белоруссия и Россия договорились по компенсации за грязную нефть

25 февраля 2020, 20:39  •  15 • Политика
Минск подписал протокол с Москвой о компенсации за "грязную" нефть. Сумма компенсации будет рассчитана по формуле 15 долларов за баррель.
Белоруссия подписала протокол с Россией о возмещении ущерба за "грязную" нефть. Сумма компенсации будет рассчитана по формуле 15 долларов за баррель, сообщила пресс-служба "Белнефтехима".
Речь идёт о загрязнении нефти, произошедшем в нефтепроводе "Дружба", которое случилось в апреле 2019 года. С российской стороны в Белоруссию поступила нефть с повышенным содержанием хлоридов. Из-за этого экспорт энергоносителя был временно приостановлен.
Позднее выяснилось, что виновником происшествия было частное самарское предприятие-коллектор "Самаратранснефть-терминал". Оказалось, что предприятие выкачивало из нефтепровода качественную нефть, подменяя её на купленную по дешевке загрязненную. На "Самаратранснефть-терминал" было заведено уголовное дело о мошенничестве.
Инцидент стал одной из причин нефтяного спора между Россией и Белоруссией. Минск требовал от Москвы компенсацию за понесённый ущерб от некачественной нефти.
Белоруссия подписала протокол с России о компенсации за "грязную" нефть из расчета 15 долларов за баррель, - объявил 25 февраля "Белнефтехим".

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