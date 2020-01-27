Белоруссия и Россия будут напрямую решать вопрос о транзите нефти из Казахстана

Как сообщили в министерстве энергетики Казахстана, переговоры и рабочие консультации по соглашению о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти на текущий момент идут в штатном режиме. Возможные поставки через территорию России в Белоруссию казахстанской нефти будут обсуждаться белорусскими и российскими партнёрами самостоятельно, сообщили РИА Новости в министерстве энергетики Казахстана.

Реакция Казахстана

Казахстан не будет обсуждать вопрос о поставках нефти в Белоруссию через Россию, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Казахстана в воскресенье. Белорусская сторона будет вести эти переговоры самостоятельно, передаёт телеканал "360".

Переговоры и рабочие консультации по проекту соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве проходят в штатном режиме. Вопрос возможных поставок через территорию России казахстанской нефти в Белоруссию будет самостоятельно обсуждён белорусскими коллегами с российской стороной.

Предыстория вопроса

Ранее посол Казахстана в Белоруссии Аскар Бейсенбаев сообщил об устной договорённости Казахстана с "Транснефтью" о транзите нефти в Белоруссию, пишет URA.RU. Как подчеркнули в Министерстве энергетики Казахстана, возможные поставки нефти в Белоруссию по системе "Дружба" стали инициативой Белоруссии.

В то же время казахстанской стороной было отмечено, что необходимы переговоры Белоруссии с РФ о таком транзите. В Минэнерго уточнили, что Белоруссия больше заинтересована не в готовых нефтепродуктах, а в сырье для переработки в виде нефти, нафты, газойля общим количеством более 3,2 млн тонн в год.

Угрозы Лукашенко

Перед этим Александр Лукашенко обвинил ушедший в отставку кабмин России, сформированный Дмитрием Медведевым, в давлении на Минск путём срыва переговоров по вопросам энергоресурсов. И даже дошёл до угроз, подчёркивая, что Минск "может и ответить". В эмоциональной части заявления Лукашенко сказал, что кабмин давил "нагло, беспардонно".