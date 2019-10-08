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Белоруссия готова взять на себя разработку декларации о неразмещении РСМД в Европе

08 октября 2019, 11:24  •  40 • Украина

МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов взять на себя разработку текста декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. С такими словами он выступил во вторник на международной экспертной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти".

"Беларусь уже выступила с предложением принять многостороннюю политическую декларацию ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе. Готовы взять на себя разработку этого текста, - сказал Лукашенко. - Понятно, что такая декларация не является равнозначной заменой Договора (Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, ДРСМД - прим. ТАСС). Но исходим из того, что она могла бы помочь в заполнении правового вакуума в регулировании данного сегмента вооружений".

Президент выразил надежду, что "такой документ получит поддержку и станет практическим вкладом в реализации белорусской инициативы о запуске международного диалога по безопасности". По словам Лукашенко градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом достиг предела.

"Нас не может не волновать тот факт, что градус недоверия и конфронтации между Россией и Западом достиг предела. Всего за несколько минут Россия и НАТО могут пройти путь от непреднамеренного локального конфликта до ядерной войны", - сказал он.

В этой связи Лукашенко инициировал проведение международного диалога по безопасности в Минске.

"Мы видим обеспокоенность РФ и США по поводу безопасности в Восточно-европейском регионе. Об этом свидетельствуют наши недавние контакты с американскими представителями и послание президент РФ широкому кругу стран о моратории на развертывание ракет в Европе и других регионах мира, - сказал Лукашенко. - Может, все-таки стоит собраться и обсудить эту, пожалуй, самую актуальную на данный момент проблему. Возможно в Минске".

Кризис на Украине

Лукашенко выразил мнение, что Запад оставил Украину "одни на один" решать конфликт на Донбассе. 

"Мы этого [президента Украины Владимира] Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами",- сказал Лукашенко. По его словам, происходящее в Киеве показывает, что "там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента". "И Европа безмолвствует. Вы знаете, о ком я говорю", - подчеркнул он.

Лукашенко подчеркнул, что и с Востока и с Запада "только камни бросают в этого молодого человека". Да очнитесь вы, в конце концов. Война не только на Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам", - отметил он. По его словам, "если "нормандская четверка" чего-то стоит, так давно надо было собраться и что-то решать".

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