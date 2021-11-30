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Белоруссия готова пустить самолёты в Крым. Ждут лишь отмашки - источник

30 ноября 2021, 21:15  •  153 • Политика
Белоруссия готова пустить самолёты в Крым. "Белавиа" ждёт лишь отмашки от Совета министров, сообщил источник в авиакомпании.
По его словам, в ближайшее время главный белорусский авиаперевозчик может начать выполнять рейсы по маршруту Минск - Симферополь. Поводом, по всей видимости, стали слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о формальном признании Крыма.
В настоящий момент "Белавиа" ждёт окончательного решения от Совета министров Белоруссии. Компания также надеется, что власти компенсируют ей потери от санкционного давления со стороны Украины, сообщает Telegram-канал "Себестоимость Событий".
Скриншот: Telegram/Себестоимость Событий
Автор сообщения пошутил, что для пущего эффекта "Белавиа" может пустить в Крым свои знаменитые "танколёты" - самолёты, раскрашенные в стиле популярной белорусской ММО-игры World of Tanks.
Напомним, что ранее Лукашенко пожаловался президенту России Владимиру Путину, что тот не пригласил его в Крым. 30 ноября белорусский лидер дал интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселёву, в ходе которого заявил, что "Крым де-факто российский". А потом добавил, что после референдума 2014 года "и де-юре стал российским".
Примечательно, что, по словам источника, рейсы в Крым собирается выполнять "Белавиа". Эта авиакомпания попала под украинские санкции, когда белорусские диспетчеры посадили самолёт с Романом Протасевичем в Минске. После этого лайнерам главного белорусского перевозчика запретили летать в воздушном пространстве Украины.

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