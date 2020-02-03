Белоруссия: есть ли жизнь после «бацьки»? • 220 • Аналитика

Своими необдуманными поступками, направленными на дальнейшую консервацию вечного и безраздельного правления Белоруссией, ее президент Александр Лукашенко приближает в точности обратный результат: собственный уход от власти. После ставшего практически уже свершившимся фактом разрушения его руками реальных перспектив создания Союзного государства впору крепко задуматься о том, что ждет страну, о независимости и суверенитете которой он так печется на словах. Белорусам самое время задаться вопросами о том, есть ли жизнь после «бацьки» и какой она может быть.



Принимая в Минске государственного секретаря Майка Помпео и кокетничая с ним («Посмотрите, какая у нас тут «диктатура»), Александр Григорьевич доказывает только одно: собственное неумение усваивать уроки новейшей истории. Судьба всех до единого авторитарных правителей, заклейменных «прогрессивным мировым сообществом» малопочтенным званием диктаторов, желавших договориться с «коллективным Западом» и прежде всего с Вашингтоном, была не просто печальной, а трагичной. Времена, когда Соединенные Штаты, брезгливо морщась, терпели личностей вроде Франко и Пиночета, видя в них надежные противовесы «мировой коммунистической экспансии», давно миновали. Об этом много могли бы порассказать Слободан Милошевич, Муаммар Каддафи и в особенности Саддам Хусейн. Но не расскажут по вполне понятным и всем известным причинам.







В «новой Белоруссии», которую Запад сегодня твердо намерен строить на развалинах так и не превратившегося в нечто реальное союза Москвы и Минска, «бацька» не нужен никому, ни в каком виде и статусе. Это Россию он устраивает, это Кремль терпит его демарши, раз за разом пытаясь увещевать и не вмешиваясь во внутренние дела. От Белого дома ничего подобного ожидать не приходится. В своем крайне сжатом графике мистер Помпео нашел время для встречи с белорусской «демократической оппозицией», совершенно правильно воспринявшей этот жест и немедля воспрянувшей духом. Обещанное госсекретарем скорейшее назначение в Минск полномочного посла означает прежде всего то, что тамошнее дипломатическое представительство США широко распахнет свои двери для «смотрин» кандидатов как раз на то кресло, за которое сегодня так судорожно цепляется Лукашенко.



С учетом местной специфики и национальных особенностей без «майдана», возможно, и обойдется. В этом краю непуганых державных мужей, не имеющих истинного представления о стремящейся к нулю вероятности выполнения американцами своих обещаний, скорее всего, те, кто спокойно «сдаст» Александра Григорьевича, найдутся в его же ближайшем окружении. В высших эшелонах власти – так точно. Ну а потом специально обученные сотрудники всё того же посольства потихоньку уберут со сцены и их, чтобы поставить на ключевые посты уже свои, проверенные, вскормленные и натасканные в США кадры. Кое-какие крохи достанутся и местным «змагарам» — чтоб усерднее славили «падение тоталитаризма» и «наступление эры демократии». В конце концов, не завозить же всех "старост" из-за океана. Своих достаточно сыщется.



Политическое «поле» Белоруссии «раскатано», «разровнено» и «утрамбовано» бульдозером «бацьки» не хуже, чем распрекрасные шоссе в этой же самой стране. Ни одной условно «антизападной» или же «пророссийской» силы, способной сегодня противостоять подобному сценарию, не существует в природе, как не существовало их, кстати говоря, на Украине в 2013-2014 годах. Увы, заранее тем, чтобы они были, мы не озаботились, а сейчас уже поздно. Если же вдруг найдутся отчаянные головы, которые попытаются, опомнившись, отыграть ситуацию, стремясь спасти страну от участи очередной американской колонии, то… Несколько сотен граждан Белоруссии уже прошли через войну на Донбассе на стороне Киева, причем в составе «нацбатальонов». Так что появление там своего «Правого сектора» (в рядах этой организации, запрещенной в РФ, на Украине насчитывалась целая тактическая группа белорусов) или каких-нибудь «Национальных дружин», способных обеспечить расправу с «ватниками», — дело вполне реальное. Если, конечно, таковые будут востребованы и приемлемы для западных хозяев.



Конечно, у Москвы и Минска сегодня есть определенные договоренности в оборонной сфере, однако если события в дальнейшем будут развиваться в том же ключе, что и сейчас, или если смена власти произойдет в Белоруссии «сверху», мирно и без кровопролития, они могут быть денонсированы раньше, чем наша страна успеет среагировать на происходящее. И тогда в страну войдут «миротворческие силы» из сопредельных Польши или Прибалтики, а дислоцированные там наши войска попросят на выход.



Экономика Белоруссии? Сегодня она зиждется, по сути дела, на двух «китах» — российском и китайском. Окончательное попадание Минска в орбиту Вашингтона будет означать сворачивание сотрудничества по обоим направлениям. Помпео может сколько угодно сулить белорусам «обеспечение нефтью на 100%», инвестиции, развитие и даже «прибытие американских предприятий». Вот только пример соседней Украины, которой в свое время обещано было еще больше, отлично демонстрирует, как оно будет на самом деле. Жизнь после Лукашенко в качестве главы государства и устроенного им разрыва с Россией, конечно, будет. Вопрос в том, какая. Тот же Запад уже может не оставить права на традиционную "многовекторность". Своими необдуманными поступками, направленными на дальнейшую консервацию вечного и безраздельного правления Белоруссией, ее президент Александр Лукашенко приближает в точности обратный результат: собственный уход от власти. После ставшего практически уже свершившимся фактом разрушения его руками реальных перспектив создания Союзного государства впору крепко задуматься о том, что ждет страну, о независимости и суверенитете которой он так печется на словах. Белорусам самое время задаться вопросами о том, есть ли жизнь после «бацьки» и какой она может быть.Принимая в Минске государственного секретаря Майка Помпео и кокетничая с ним («Посмотрите, какая у нас тут «диктатура»), Александр Григорьевич доказывает только одно: собственное неумение усваивать уроки новейшей истории. Судьба всех до единого авторитарных правителей, заклейменных «прогрессивным мировым сообществом» малопочтенным званием диктаторов, желавших договориться с «коллективным Западом» и прежде всего с Вашингтоном, была не просто печальной, а трагичной. Времена, когда Соединенные Штаты, брезгливо морщась, терпели личностей вроде Франко и Пиночета, видя в них надежные противовесы «мировой коммунистической экспансии», давно миновали. Об этом много могли бы порассказать Слободан Милошевич, Муаммар Каддафи и в особенности Саддам Хусейн. Но не расскажут по вполне понятным и всем известным причинам.В «новой Белоруссии», которую Запад сегодня твердо намерен строить на развалинах так и не превратившегося в нечто реальное союза Москвы и Минска, «бацька» не нужен никому, ни в каком виде и статусе. Это Россию он устраивает, это Кремль терпит его демарши, раз за разом пытаясь увещевать и не вмешиваясь во внутренние дела. От Белого дома ничего подобного ожидать не приходится. В своем крайне сжатом графике мистер Помпео нашел время для встречи с белорусской «демократической оппозицией», совершенно правильно воспринявшей этот жест и немедля воспрянувшей духом. Обещанное госсекретарем скорейшее назначение в Минск полномочного посла означает прежде всего то, что тамошнее дипломатическое представительство США широко распахнет свои двери для «смотрин» кандидатов как раз на то кресло, за которое сегодня так судорожно цепляется Лукашенко.С учетом местной специфики и национальных особенностей без «майдана», возможно, и обойдется. В этом краю непуганых державных мужей, не имеющих истинного представления о стремящейся к нулю вероятности выполнения американцами своих обещаний, скорее всего, те, кто спокойно «сдаст» Александра Григорьевича, найдутся в его же ближайшем окружении. В высших эшелонах власти – так точно. Ну а потом специально обученные сотрудники всё того же посольства потихоньку уберут со сцены и их, чтобы поставить на ключевые посты уже свои, проверенные, вскормленные и натасканные в США кадры. Кое-какие крохи достанутся и местным «змагарам» — чтоб усерднее славили «падение тоталитаризма» и «наступление эры демократии». В конце концов, не завозить же всех "старост" из-за океана. Своих достаточно сыщется.Политическое «поле» Белоруссии «раскатано», «разровнено» и «утрамбовано» бульдозером «бацьки» не хуже, чем распрекрасные шоссе в этой же самой стране. Ни одной условно «антизападной» или же «пророссийской» силы, способной сегодня противостоять подобному сценарию, не существует в природе, как не существовало их, кстати говоря, на Украине в 2013-2014 годах. Увы, заранее тем, чтобы они были, мы не озаботились, а сейчас уже поздно. Если же вдруг найдутся отчаянные головы, которые попытаются, опомнившись, отыграть ситуацию, стремясь спасти страну от участи очередной американской колонии, то… Несколько сотен граждан Белоруссии уже прошли через войну на Донбассе на стороне Киева, причем в составе «нацбатальонов». Так что появление там своего «Правого сектора» (в рядах этой организации, запрещенной в РФ, на Украине насчитывалась целая тактическая группа белорусов) или каких-нибудь «Национальных дружин», способных обеспечить расправу с «ватниками», — дело вполне реальное. Если, конечно, таковые будут востребованы и приемлемы для западных хозяев.Конечно, у Москвы и Минска сегодня есть определенные договоренности в оборонной сфере, однако если события в дальнейшем будут развиваться в том же ключе, что и сейчас, или если смена власти произойдет в Белоруссии «сверху», мирно и без кровопролития, они могут быть денонсированы раньше, чем наша страна успеет среагировать на происходящее. И тогда в страну войдут «миротворческие силы» из сопредельных Польши или Прибалтики, а дислоцированные там наши войска попросят на выход.Экономика Белоруссии? Сегодня она зиждется, по сути дела, на двух «китах» — российском и китайском. Окончательное попадание Минска в орбиту Вашингтона будет означать сворачивание сотрудничества по обоим направлениям. Помпео может сколько угодно сулить белорусам «обеспечение нефтью на 100%», инвестиции, развитие и даже «прибытие американских предприятий». Вот только пример соседней Украины, которой в свое время обещано было еще больше, отлично демонстрирует, как оно будет на самом деле. Жизнь после Лукашенко в качестве главы государства и устроенного им разрыва с Россией, конечно, будет. Вопрос в том, какая. Тот же Запад уже может не оставить права на традиционную "многовекторность". Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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