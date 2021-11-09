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Белоруссия договорилась с Россией о ценах на газ на 2022 год
09 ноября 2021, 12:25 • 209 • Политика
Соглашение предусматривает прежние условия
Министерство энергетики Белоруссии смогло достичь соглашения с российскими коллегами о ценовом формировании тарифов на газ при его поставках в республику на будущий год. Об этом стало известно сегодня, 9 ноября.
Как отмечает источник, главы энергетических ведомств Белоруссии и Российской Федерации подписали соответствующий документ. Речь идет об изменениях в межправительственное соглашение, устанавливающие порядок ценового формирования при поставках природного газа в республику с учетом его прокачки. Конкретная стоимость будет указана в совместном документе с публичным акционерным обществом "Газпром", с учетом условий текущего года.
Напомним, в ноябре глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил минэнерго провести вместе с министерством иностранных дел с белорусской стороной переговоры по вопросу поставок на 2022 год, а также подписать протокол о стоимости газовых поставок для соседей с учетом прокачки. До этого министр энергетики Белоруссии Каранкевич указывал, что Минск и Москва готовят необходимые документы для подписания соглашения по поставкам энергоносителей на следующий год по тарифу в 128,5 доллара за 1000 кубометров.
Днем ранее президент Белорусси Александр Лукашенко подписал указ, одобряющий установление протокола с Российской Федерацией в качестве основы для переговоров с Кремлем от 2011 года. Таким образом, глава республики уполномочил кабмин проводить переговоры в рамках протокола, применяемого по истечении десятидневного срока с момента подписания до вступления в силу.
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