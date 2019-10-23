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Белоруссия даст ответ США: Лукашенко приказал разработать меры против американских танков в Литве

23 октября 2019, 10:54  •  112 • Политика
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил проработать ответ на размещение танков США в Литве. "В этой ситуации нельзя быть просто наблюдателем", - заявил глава Совбеза Белоруссии.
На фоне роста напряжённости президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал разработать план адекватного ответа на размещение американской бронетехники и военнослужащих поблизости от литовско-белорусской границы. Об это рассказал глава белорусского Совета безопасности Станислав Зась.
Он пояснил, что речь идёт об американской бронетанковой дивизии, которую собираются разместить на литовском военном полигоне Пабраде. Он расположен всего в 15 километрах от границы с Белоруссией.
Зась отметил, что Пабраде - это один из самых крупных военных полигонов в Литве. Также он напомнил, что раньше американских военных в Литве никогда не было. Глава Совбеза подчеркнул, что в этой ситуации нельзя оставаться сторонним наблюдателем и не предпринимать никаких действий.
И глава государства поставил задачу Госсекретариату и министерству обороны внести предложения по реагированию на этот факт, - цитирует БелТА слова Станислава Зася.

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