Белоруссия через Швейцарию намерена узнать, кто "минировал" рейс Ryanair

В Следственном комитете Белоруссии заявили, что направят просьбу о правовой помощи по делу о "минировании" рейса авиакомпании Ryanair.

Швейцарию попросят предоставить сведения о пользователе почтового ящика, с которого было отправлено сообщение о минировании рейса авиакомпании Ryanair. Об этом говорится в сообщении белорусского Следственного комитета.

В заявлении ведомства указано, что Минск открыт для взаимодействия с международными структурами по расследованию инцидента. В ближайшее время запрос будет направлен в органы прокуратуры Швейцарии.

В белорусском СК также призвали не множить циничные домыслы относительно этого инцидента. "Считаем недопустимым предположения, что кто-либо имеет монополию на истину, пока предварительное расследование не завершится", - говорится в сообщении.

Напомним, нештатная посадка самолёта, направлявшегося из Афин в Вильнюс, произошла 23 мая. С борта лайнера, севшего в Минске, были сняты экс-главред признанного в республике экстремистским телеграм-канала NEXTA и его подруга - гражданка России.

Поводом для приземления борта в Белоруссии стало сообщение о минировании лайнера. По факту ЧП было заведено уголовное дело. Оно находится в производстве Управления СК по городу Минску.