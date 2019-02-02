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Белоруссии предъявили доказательства контрабандного ввоза "санкционки" в Россию

02 февраля 2019, 00:39  •  112 • В мире
В ходе переговоров в ЕАЭС глава белорусского правительства Сергей Румас отрицал возможность ввоза в Россию санкционных продуктов через Белоруссию в ответ Дмитрий Медведев предъявил своего коллеге доказательства подобной контрабанды. Об этом рассказал глава МЭР России Максим Орешкин
Вопрос поставок из Европы санкционных продуктов через территорию Белоруссии посредством так называемых "серых схем" рассматривался в ходе заседания межправительственного совета ЕАЭС. Об этом журналистам рассказал глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
По его словам, речь об этом зашла во время совещания в узком кругу. Белорусский премьер усомнился в том, что такие незаконные поставки могут вообще происходить.
В ответ на эти слова глава кабинета министров России Дмитрий Медведев представил ему документальное подтверждение этому явлению. В материалах были указаны конкретные товары и компании, которые занимались его ввозом на российскую территорию.
Об этом сообщает ТАСС.

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