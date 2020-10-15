Белоруссии нужна своя "небесная сотня"? Ультиматум Тихановской может привести к человеческим жертвам

Белорусский политолог Евгений Прейгерман считает, что Тихановская, веря в безоговорочную поддержку со стороны общества, пытается спровоцировать обострение ситуации. Вывести протесты за рамки мирных акций. По его словам, ультиматум, который лидер белорусской оппозиции поставила президенту Белоруссии, с высокой долей вероятности закончится кровью.

Аналогичного мнения придерживается коллега Прейгермана - член Общественной палаты Белоруссии Николай Сергеев.

"Это просто провокация, провокация с целью попытаться перевести на новую, горячую стадию этот конфликт", - пояснил он телеканалу 360.

Напомним, ранее Тихановская выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко три условия. Она требует, чтобы президент сложил полномочия, чтобы ОМОН перестал применять силу при разгоне толпы и чтобы власть выпустила всех "политзаключённых". На всё это она отвела 13 дней. Тихановская предупредила, что если её ультиматум не будет выполнен, то Белоруссию захлестнут ещё более массовые протесты и забастовки.