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Белоруссии нужна своя "небесная сотня"? Ультиматум Тихановской может привести к человеческим жертвам
15 октября 2020, 07:20 • 93 • Политика
Ультиматум Светланы Тихановской может привести к радикализации протеста и обернуться человеческими жертвами. Белорусской оппозиции нужна своя "небесная сотня"?
Белорусский политолог Евгений Прейгерман считает, что Тихановская, веря в безоговорочную поддержку со стороны общества, пытается спровоцировать обострение ситуации. Вывести протесты за рамки мирных акций. По его словам, ультиматум, который лидер белорусской оппозиции поставила президенту Белоруссии, с высокой долей вероятности закончится кровью.
Аналогичного мнения придерживается коллега Прейгермана - член Общественной палаты Белоруссии Николай Сергеев.
Напомним, ранее Тихановская выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко три условия. Она требует, чтобы президент сложил полномочия, чтобы ОМОН перестал применять силу при разгоне толпы и чтобы власть выпустила всех "политзаключённых". На всё это она отвела 13 дней. Тихановская предупредила, что если её ультиматум не будет выполнен, то Белоруссию захлестнут ещё более массовые протесты и забастовки.
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