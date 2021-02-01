Белоруссии напомнили об отсутствии альтернативы Союзному государству

Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Интеграция двух стран должна продолжиться после стабилизации ситуации в Минске

Несмотря на то, что программа углубленной интеграции России и Белоруссии до сих пор не принята, другой альтернативы у республики нет. Об этом заявил зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Белорусская экономика полностью заточена на российскую экономику. Ну это же правда. Они значительную часть товаров поставляют сюда. Их в других местах нигде не ждут",

– приводит РИА "Новости" слова Медведева. Он вспомнил, что одно время Минск упрекал Москву, что она "давит", подталкивая партнеров ускорить интеграционные процессы. Сейчас ситуация изменилась: в РФ ждут, когда белорусы нормализируют обстановку внутри своей страны. Но после этого интеграционное движение непременно возобновится, поскольку это на пользу обеим сторонам процесса.

"Нам нужно интегрироваться тесней и реализовывать весь потенциал союзного договора, включая те элементы сближения, соединения потенциала наших экономик, которые туда заложены. А это самые разные вопросы, вплоть до единой валюты",

– убежден Медведев.

Ранее эксперт объяснил, почему Запад так старается "убрать" Александра Лукашенко с поста президента Белоруссии: на его место посадят "условного Тихановского", который сдаст республику с потрохами.