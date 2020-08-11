Белорусов запугали безжалостным "российским спецназом": "Бойтесь своих желаний"

Ранее по белорусским Telegram-каналам подхватили новость, вброшенную польским кукловодом NEXTA, о том, что в подавлении акций протеста в республике якобы принимает участие… "российский спецназ".

"Российский спецназ с оружием вытягивает за волосы наших сограждан", - заявлялось в соцсетях о безжалостных российских силовиках.

Журналистка Юлия Витязева в Twitter разоблачила этот пугающий белорусов фейк, иронично заметив, что "если в Минск войдёт российский спецназ, то маленький фейкомёт из Польши в то же мгновение останется без работы".

"Ибо все "мамкины революционеры" тут же забьются под плинтус и будут дышать через раз, - продолжила свою мысль журналистка. - И да! Бойтесь своих желаний".

Фото: скриншот twitter.com/Vityzeva

Известный блогер "Голос Мордора" тоже прошёлся по фейку NEXTA, отреагировав весьма эмоционально.

"Батюшки, да что же вы такие убогие? Ведь потом обязательно и деревья спилите, и собственный Пашинский с винтовкой в автомобиле обнаружится, и фото белорусского Парубия с "музыкантами" появятся. Но всё равно "русские виноваты"", - отметил он у себя на странице в Twitter.

"Не убогие, а знают, что никто в просвещённой и демократической Европе их за это не только не накажет, но даже и не осудит", - ответил под твитом политический эксперт Виталий Третьяков.

Многие задались другим резонным вопросом: с чего вообще решили, что это "российский спецназ"? По каким опознавательным знакам?

"А как определили, что "русский" спецназ? С балалайками, что ли, идут?" - задался вопросом "Бульвар Героев" @volnolom.

"Я так понимаю, они на русском языке разговаривают, что является самым точным признаком русского происхождения этого спецназа?" - иронично ответила "Донна Роза де Альвадорец" @deAlvadorec.