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Белорусов стягивают к границам. У границы Литвы пройдут военные учения
17 августа 2020, 19:50 • 51 • В мире
Минобороны Белоруссии проведёт крупные тактические учения 17-20 августа. Манёвры пройдут на полигонах Гожский и Неман вблизи города Островец на западе республики.
В Белоруссии с 17 по 20 августа пройдут военные учения. Манёвры будут проходить в десяти километрах от территории Литвы на полигонах Гожский и Неман возле Островца. Как говорится в сообщении белорусского Минобороны, данные учения являются плановыми.
Отмечается, что тактические учения будут проведены, в том числе, с батареями реактивных дивизионов.
Уже сейчас выдвинулись на место и заступили на боевое дежурство по ПВО подразделения четырёх зенитных ракетных полков.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство по назначенным объектам", - говорится в релизе.
Кроме того, на приграничных территориях войска завершают фортификационное оборудование участков и находятся в готовности к выполнению учебно-боевых задач.
В НАТО тем временем отрицают информацию о наращивании присутствия альянса в Восточной Европе. Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску указала, что присутствие НАТО на востоке не представляет угрозы ни для одной страны.
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