Белорусов стягивают к границам. У границы Литвы пройдут военные учения

В Белоруссии с 17 по 20 августа пройдут военные учения. Манёвры будут проходить в десяти километрах от территории Литвы на полигонах Гожский и Неман возле Островца. Как говорится в сообщении белорусского Минобороны, данные учения являются плановыми.

Отмечается, что тактические учения будут проведены, в том числе, с батареями реактивных дивизионов.

Уже сейчас выдвинулись на место и заступили на боевое дежурство по ПВО подразделения четырёх зенитных ракетных полков.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнят задачи по заступлению на боевое дежурство по назначенным объектам", - говорится в релизе.

Кроме того, на приграничных территориях войска завершают фортификационное оборудование участков и находятся в готовности к выполнению учебно-боевых задач.

В НАТО тем временем отрицают информацию о наращивании присутствия альянса в Восточной Европе. Официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску указала, что присутствие НАТО на востоке не представляет угрозы ни для одной страны.