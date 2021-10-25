Белорусов призвали обсудить идеи по свержению Лукашенко

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Латушко пригласил сограждан выступить на международном конгрессе

Бывший дипломат и министр культуры РБ Павел Латушко объявил об организации Всемирного конгресса белорусов. По словам оппозиционера, его участники смогут совместно обсудить планы по изменению политической ситуации в стране и по борьбе с действующим режимом.

Основатель движения "Народное антикризисное управление" призвал сограждан объединиться для реализации своей мечты по построению новой Белоруссии. Он, в частности, отметил важность свержения президента Александра Лукашенко для реализации обозначенной цели.

"Сегодня мы пишем историю, которая станет историей нации – белорусского народа, и мы должны нести за это ответственность", - заявил Латушко.

Политик подчеркнул, что белорусы смогут заранее предложить кандидатуры экспертов, чьи выступления им было бы интересно послушать. Международный конгресс планируется провести 30 октября. Латушко уточнил, что встреча со спикерами пройдет в дистанционном формате, а выступать они будут в течение 24 часов.

По словам оппозиционера, белорусам предстоит обсудить сразу несколько важных тем. В частности, гражданам предложат поговорить о создании механизмов, позволяющих народу контролировать власть.

Кроме того, Латушко хочет добиться, чтобы зарубежные страны признали Лукашенко и его правительство нелегитимным режимом. Он также призвал сограждан совместно определить правовой статус "диктатора", а также подготовиться к предстоящим забастовкам по всей Белоруссии.

Напомним, ранее политолог Арсений Сивицкий озвучил потенциальный сценарий по отстранению Александра Лукашенко от власти. По мнению эксперта Россия выступает за проведение конституционной реформы в Белоруссии.