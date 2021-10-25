Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Историк рассказал, что будет с Западной Украиной. Есть только три сценария и все...
Явилось полной неожиданностью: Канада "подставила" русских фигуристок
На скидку от Киева ответили шуткой: "Газпром" предложил Зеленскому роя...
Политолог объяснил бесполезность слов Зеленского о скидке на транзит газа в Евро...
Главная / Политика

Белорусов призвали обсудить идеи по свержению Лукашенко

25 октября 2021, 09:30  •  17 • Политика
Фото: president.gov.by
Латушко пригласил сограждан выступить на международном конгрессе
Бывший дипломат и министр культуры РБ Павел Латушко объявил об организации Всемирного конгресса белорусов. По словам оппозиционера, его участники смогут совместно обсудить планы по изменению политической ситуации в стране и по борьбе с действующим режимом.  
Основатель движения "Народное антикризисное управление" призвал сограждан объединиться для реализации своей мечты по построению новой Белоруссии. Он, в частности, отметил важность свержения президента Александра Лукашенко для реализации обозначенной цели.
"Сегодня мы пишем историю, которая станет историей нации – белорусского народа, и мы должны нести за это ответственность", - заявил Латушко.
Политик подчеркнул, что белорусы смогут заранее предложить кандидатуры экспертов, чьи выступления им было бы интересно послушать. Международный конгресс планируется провести 30 октября. Латушко уточнил, что встреча со спикерами пройдет в дистанционном формате, а выступать они будут в течение 24 часов.
По словам оппозиционера, белорусам предстоит обсудить сразу несколько важных тем. В частности, гражданам предложат поговорить о создании механизмов, позволяющих народу контролировать власть.
Кроме того, Латушко хочет добиться, чтобы зарубежные страны признали Лукашенко и его правительство нелегитимным режимом. Он также призвал сограждан совместно определить правовой статус "диктатора", а также подготовиться к предстоящим забастовкам по всей Белоруссии.
Напомним, ранее политолог Арсений Сивицкий озвучил потенциальный сценарий по отстранению Александра Лукашенко от власти. По мнению эксперта Россия выступает за проведение конституционной реформы в Белоруссии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





17
Источник
Похожие новости
25 октября 2021, 03:05
Русские асы на МиГ-31 заставили американских военных "разинуть рты" - Sohu
25 октября 2021, 05:25
МИД Афганистана отреагировал на слова Владимира Путина о талибах*
24 октября 2021, 23:35
В Киеве назвали условие "конца России"
25 октября 2021, 07:10
Эксперт назвала страну ЕС, способную перекрыть путь Украины в НАТО
25 октября 2021, 07:10
Дипломат рассекретил план Байдена о мире без России
25 октября 2021, 07:10
Россия испытала танк нового поколения: Требования Минобороны подтверждаются
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 октября 2021, 01:20
"Вонючие тряпки": Американский журналист высказался о детали гардероба русс...
25 октября 2021, 03:05
Русские асы на МиГ-31 заставили американских военных "разинуть рты" - Sohu
25 октября 2021, 05:25
МИД Афганистана отреагировал на слова Владимира Путина о талибах*
25 октября 2021, 03:40
«Путин доиграется»: в Киеве грозят направить украинские ракеты на Москву
25 октября 2021, 00:05
«Пришлось отматывать назад»: почему в бундестаге осудили слова Крамп-Карренбауэр о пр...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 октября 2021, 19:30
Литовский мэр нарушил законы России и был задержан
21 октября 2021, 06:20
Молдавия на грани катастрофы. Кишинёв отправил в Москву на поклон своего переговорщика
23 октября 2021, 13:45
В России объяснили смысл слов Тимошенко о "большом обмане" по российскому газу
20 октября 2021, 16:55
Талибы* поделились впечатлениями от прошедшей в Москве встречи
24 октября 2021, 11:55
Три удара: США опубликовали план уничтожения России
23 октября 2021, 13:10
На скидку от Киева ответили шуткой: "Газпром" предложил Зеленскому рояль"
22 октября 2021, 03:20
Путин сделал тонкий намёк о поставках газа по "Северному потоку - 2"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.