Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вот и всё! Мальчик допрыгался! Россия начинает делать больно
Украинские нацисты объявили мобилизацию против ХНР и ОНР
"Над Ефремовым захлопнулась крышка гроба": Сатановский вынес "при...
Угроза страшнее Чернобыля нависла над Украиной: "Времени на размышление нет...
Главная / Политика

Белорусов предостерегли от ошибок Украины после заявления Тихановской о принадлежности Крыма

02 сентября 2020, 09:55  •  78 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis/ТАСС
На высказывание экс-кандидата в президенты ответили крымские белорусы
Его назвали безрассудным. Слова Светланы Тихановской прокомментировал Роман Чегринец, глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма". Напомним, накануне бывшая соперница Александра Лукашенко заявила, что юридически Крым – украинский.
Чегринец считает, что Тихановская далека от понимания того, что действительно происходило в Крыму. Ее речи представитель крымских белорусов назвал "безрассудными".
"Она (...) повторяет тезисы украинской и западной пропаганды", - подчеркнул он в беседе с РИА "Новости".
При этом Чегринец предостерег белорусский народ от ошибок, которые совершили в Незалежной, отмечает телеканал "360".
"Не надо верить безграмотным западным пропагандистам",
– заключил собеседник информагентства.
Отметим, что заявления Тихановской о принадлежности Крыма в последнее время довольно противоречивы. Если во время предвыборной гонки она высказывалась осторожно, говоря о нежелании оттолкнуть кого-то резкими словами, то позже назвала события на полуострове в 2014 году "кровопролитием".
Ранее бывшая соперница Лукашенко сделала также заявление о договоренностях Путина с белорусским коллегой. Речь идет о помощи стране в случае возникновения внешней угрозы. Тихановская сказала, что ввод российских силовиков в страну серьезно ухудшит отношения между Минском и Москвой.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
02 сентября 2020, 02:35
Вассерман объяснил европейский план насчёт Тихановской
02 сентября 2020, 04:25
Лукашенко готовит ответный удар: Политолог не исключил закрытия границ с Прибалтикой
02 сентября 2020, 00:45
Тихановская запуталась в статусе Крыма: "Ничего странного, в методичке забыли прописать"
02 сентября 2020, 06:15
Что там с Навальным? Генпрокуратура России потребовала правды от Германии
02 сентября 2020, 02:35
Версию французов о "злых русских" и Навальном осудил их собственный представитель в ООН
02 сентября 2020, 00:45
Не поделили небо. Дания вызвала российского посла в МИД из-за полёта Су-27
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 сентября 2020, 02:35
"Геть окупантiв!": Даже огонь не захотел участвовать в дикой провокации &qu...
02 сентября 2020, 02:35
Вассерман объяснил европейский план насчёт Тихановской
02 сентября 2020, 04:25
Момент, как русские разгоняли корабли США возле Аляски, сняли на видео
02 сентября 2020, 04:25
Лукашенко готовит ответный удар: Политолог не исключил закрытия границ с Прибалтикой
02 сентября 2020, 02:35
"Знаете, это страшно": Политолог предложил эвакуировать всех желающих из СШ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 августа 2020, 19:10
Польша вызвала посла Белоруссии после того, как Лукашенко отказался отдавать Гродно
29 августа 2020, 07:50
К вооружённому нападению на микроавтобус ОПЗЖ причастны около 50 радикалов
27 августа 2020, 03:35
"Что задумал Путин?": Российский флот в Средиземном море вызвал панику у турок и англичан
27 августа 2020, 07:15
Путин попенял Европе из-за "отравления" Навального: Премьеру Италии пришлось взять удар на себя
01 сентября 2020, 03:40
Тихановская ушла: Оппозиционер признался, что в неё не верили даже свои
01 сентября 2020, 07:20
США определились с планами на Белоруссию? Белый дом выступил с заявлением по ситуации в Минске
31 августа 2020, 10:15
"Пока не принесёте голову Зеленского": Все явки и пароли бригады ВСУ проданы предателем
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.