Белорусов предостерегли от ошибок Украины после заявления Тихановской о принадлежности Крыма

Светлана Тихановская. Фото: AP Photo/Mindaugas Kulbis/ТАСС

На высказывание экс-кандидата в президенты ответили крымские белорусы

Его назвали безрассудным. Слова Светланы Тихановской прокомментировал Роман Чегринец, глава региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма". Напомним, накануне бывшая соперница Александра Лукашенко заявила, что юридически Крым – украинский.

Чегринец считает, что Тихановская далека от понимания того, что действительно происходило в Крыму. Ее речи представитель крымских белорусов назвал "безрассудными".

"Она (...) повторяет тезисы украинской и западной пропаганды", - подчеркнул он в беседе с РИА "Новости".

При этом Чегринец предостерег белорусский народ от ошибок, которые совершили в Незалежной, отмечает телеканал "360".

"Не надо верить безграмотным западным пропагандистам",

– заключил собеседник информагентства.

Отметим, что заявления Тихановской о принадлежности Крыма в последнее время довольно противоречивы. Если во время предвыборной гонки она высказывалась осторожно, говоря о нежелании оттолкнуть кого-то резкими словами, то позже назвала события на полуострове в 2014 году "кровопролитием".

Ранее бывшая соперница Лукашенко сделала также заявление о договоренностях Путина с белорусским коллегой. Речь идет о помощи стране в случае возникновения внешней угрозы. Тихановская сказала, что ввод российских силовиков в страну серьезно ухудшит отношения между Минском и Москвой.

