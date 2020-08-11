Белорусов обнадёжили предсказанием: "От России останется всего 7 провинций"

Янина Бацяновская, вдова члена Союза патриотов Белоруссии Альберта Бацяновского, рассказала корреспонденту белорусского "Радио Свобода", что в её селе когда-то жили два странных старика. Их звали Пётр Главницкий и Янук Новик. Они предвидели будущее, говорит пожилая женщина.

Она хорошо помнит многие предсказания стариков, умерших ещё в 1930-х годах. По их прогнозам, от России отвернутся многие страны.

"А от самой России останется всего семь провинций. И Дальний Восток, Урал - всё уйдёт. Смоленск - это Беларусь. А в России останется всего семь губерний", - произнесла женщина.

Она отметила, что те старики предсказали Вторую мировую войну, которая начнётся в 1939 году, называли её кровопролитной. Говорили они и о Белоруссии XXI века: это будет независимое государство. Тогда односельчане поднимали предсказателей на смех. Мол, какая независимость, если у Белоруссии ничего нет.

"И будет много смены лидеров. И только третий сделает Беларусь независимым государством", - передала пенсионерка слова Главницкого и Новика.

В то же время, оппозиция в Белоруссии, как пишут "Ура.ру", меняет план действий, по крайней мере, на сегодняшний вечер. Акции протеста решили начать не в центре, а на окраинах. Затем люди постепенно двинуться в "сердце" Минска.