Белорусов напугало "лицо Майдана" на лицах страны - Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Farit Gubaev/Russian Look/www.globallookpress.com

Бацька назвал требования граждан на фоне митингов

Жители Белоруссии на улицах городов увидели "лицо Майдана во всей красе", сделали выводы и потребовали от главы государства навести в Отчизне порядок. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в ходе открытия третьей линии Минского метрополитена.

"Да и те, кто еще вчера колебался, уже увидели лицо Майдана во всей красе, сделали соответствующие выводы и уже требуют от меня навести порядок. Разумные люди хотят безопасности, стабильности, спокойного и эволюционного развития и спокойных перемен, которые вы сможете выдержать", – цитирует бацьку "Белта".

При этом Александр Григорьевич признал, что "перемены – это серьезная ломка". Главный вопрос в том, будет ли она кардинальной или эволюционно спокойной, добавил лидер нации.

Президент отметил, что построить четыре станции новой ветки метрополитена удалось несмотря на трудности в нынешнем году. По его словам, данный факт говорит о социальной и политической устойчивости в государстве.

"В этот сложный год ничто не остановило вас: ни пандемия, ни призывы к забастовкам. Потому что вы были заняты делом, как и большинство белорусов, благодаря которым страна живет, развивается, становится уютнее и краше", – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что так будет всегда, если граждане хотят, чтобы страна оставалась независимой и суверенной.

Накануне гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков выступил с прогнозом о судьбе Александра Григорьевича. По его мнению, президент сложит свои полномочия до конца 2020-го. Он полагает, что оппозиция сможет договориться с какой-то частью силовиков и те встанут на их сторону в противостоянии с действующей властью. В Белоруссии сейчас произошел раскол внутри местных элит, поэтому там не все поддерживают Лукашенко, заметил эксперт.

