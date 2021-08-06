Белорусов лишили бездымных сигарет. Поводом стали европейские санкции

Американские табачники ударили по белорусскому монополисту, реализующему IQOS - сигареты с электрическим нагреванием и стики к ним.

В компании Philip Morris International Inc заявили, что из-за санкций перестали работать с Белоруссией. В компании указали, что из-за международных санкций бездымные сигареты больше не продаются в республике.

Несмотря на то, что в Минске Philip Morris получил рост продаж по данному направлению 7 процентов, американцы решили отказаться от сотрудничества.

При этом, указывает "КП. Беларусь", на 6 августа IQOS в магазинах Минска всё ещё есть в продаже.

Монополистом на импорт в Белоруссию систем нагревания IQOS и табака HEETS к ним является компания "Энерго-ОИЛ" миллионера Алексея Олексина. Причина отказа работы компании Philip Morris с "Энерго-ОИЛ" в том, что последняя попала под санкции. По данным на 2019 год, Алексей Олексин входил в топ-5 самых успешных и влиятельных бизнесменов республики. Именно его компании принадлежит сеть табачных киосков в Белоруссии "Табакерка".