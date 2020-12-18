Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинский журналист пытался угрожать Путину лично. Не получилось
В письме Путина Байдену есть "сенсационные детали": Скрытый смысл увид...
Угрожавший Путину украинский журналист обиделся и сорвался на Шойгу
Собчак "напрыгнула" на Соловьёва из-за Навального: Телеведущий кинул &...
Главная / Политика

Белорусов готовят к войне в 2021 году

18 декабря 2020, 18:55  •  91 • Политика
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спецслужба Республики обещала показать гражданам "российских кукловодов"
Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель сделал ряд громких заявлений во время своего выступления перед сотрудниками предприятия "Гродно-Азот". В частности, он сообщил о подготовке страны к "горячей войне" весной 2021 года и предупредил, что силовики будут действовать "жестко".
Тертель объявил, что в настоящее время Республика находится в центре "разделения мира", на "разломе" интересов Востока и Запада и проигрывает информационную войну Польше.
"Кто будет контролировать Беларусь, тот будет доминировать в регионе", – цитирует "Наша Нiва" шефа госбезопасности.
Генерал-майор обвинил коллективный Запад в организации цветной революции и поведал, как активисты доставляют оружие с Украины. Минску нужно готовиться к гуманитарной интервенции, считает он.
По его прогнозу, текущий политический кризис в Белоруссии будет продолжаться еще полтора-два года. Тертель объяснил смертельные случаи в рядах протестующих от рук силовиков тем, что они "нагло стояли" перед сотрудниками правоохранительных органов. Председатель КГБ обратил внимание на тот факт, что полиция в США действует против участников демонстраций во много раз жестче.
Кроме того, Тертель пообещал показать белорусам "русских кукловодов" и провести громкий и открытый судебный процесс над пророссийским оппозиционером Виктором Бабарико.
"Мы задерживаем по 5-6 шпионов из Польши и Литвы ежегодно", – сказал генерал-майор и добавил, что инцидент с задержанием в Минске этим летом накануне проведения президентских выборов бойцов ЧВК Вангера уже исчерпан, "вся информация передана в РФ". При этом Тертель отказался комментировать подробности, хотя ранее сообщали, что они ходят в лесах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
18 декабря 2020, 07:00
Угрожавший Путину украинский журналист обиделся и сорвался на Шойгу
18 декабря 2020, 08:50
Крылатую фразу года сказал Путин. "Чуть длиннее, чем у Лаврова, но..."
18 декабря 2020, 01:30
"Путина и Россию нужно оскорблять минимум каждые пять минут": Кедми дал урок этикета по-американски
18 декабря 2020, 10:40
Опозорил страну перед США: Посадивший корабль на мель украинский моряк предстанет перед судом
18 декабря 2020, 01:30
Из дела Навального повалил "дым": Соловьёв очертил проблему в трёх ёмких словах
18 декабря 2020, 12:30
"Позорный приговор" России: В стране олимпийских астматиков взбесились решением CAS
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 декабря 2020, 10:25
Украина может вернуться к границам 17 века
12 декабря 2020, 19:55
Псаки опять оконфузилась из-за России: Вопрос о "Северном потоке - 2" поставил в тупик
15 декабря 2020, 11:10
«Посмотри на себя в зеркало»: Кравчук осадил Порошенко
14 декабря 2020, 00:20
"Венедиктов начал о чём-то догадываться": Российские спецслужбы стали сигналом
17 декабря 2020, 23:40
Проигравший Запад быстро перекрасился: Как российская вакцина из "яда" превратилась в "спасение"?
13 декабря 2020, 10:35
Последние два варианта: США распадаются
17 декабря 2020, 06:15
F-16 начали охоту на "российские" МиГ-29 в Ливии? Всех свели с ума спутниковые снимки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.