Белорусам плевать: Экс-сотрудник NEXTA честно рассказал о реакции на арест Протасевича

Бывший сотрудник NEXTA признался, что пока Европа истерит из-за ареста экс-главреда Telegram-канала Протасевича, в Белоруссии всем плевать.

Простым белорусам глубоко плевать на арест экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом заявил его бывший коллега и экс-сотрудник канала Кристиан Шинкевич.

Речь идёт о посадке в Минске самолёта, на котором летел Протасевич, и аресте блогера. В Белоруссии его обвиняют сразу по нескольким статьям, включая терроризм и экстремизм. В 2020 году Telegram-канала NEXTA занимался подогревом и координацией беспорядков в Минске.

Шинкевич отметил, что историю с поимкой Протасевича обсуждают во всей Европе и даже в мире. Однако, что касается ситуации именно внутри Белоруссии, то простым жителям страны просто плевать. Белорусскому обществу всё равно, с досадой констатирует Шинкевич.

Конечно, плевать! Но процитируем Жеглова: преступник должен сидеть в тюрьме!

- коммутирует выловивший признания Шинкевич Telegram-канал "Жёлтые СЛИВЫ".