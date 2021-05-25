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Белорусам плевать: Экс-сотрудник NEXTA честно рассказал о реакции на арест Протасевича

25 мая 2021, 20:05  •  267 • Политика
Бывший сотрудник NEXTA признался, что пока Европа истерит из-за ареста экс-главреда Telegram-канала Протасевича, в Белоруссии всем плевать.
Простым белорусам глубоко плевать на арест экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом заявил его бывший коллега и экс-сотрудник канала Кристиан Шинкевич.
Речь идёт о посадке в Минске самолёта, на котором летел Протасевич, и аресте блогера. В Белоруссии его обвиняют сразу по нескольким статьям, включая терроризм и экстремизм. В 2020 году Telegram-канала NEXTA занимался подогревом и координацией беспорядков в Минске.
Шинкевич отметил, что историю с поимкой Протасевича обсуждают во всей Европе и даже в мире. Однако, что касается ситуации именно внутри Белоруссии, то простым жителям страны просто плевать. Белорусскому обществу всё равно, с досадой констатирует Шинкевич.
Конечно, плевать! Но процитируем Жеглова: преступник должен сидеть в тюрьме!
- коммутирует выловивший признания Шинкевич Telegram-канал "Жёлтые СЛИВЫ".

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