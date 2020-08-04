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Белорусам не показали часть программы Соловьёва: "Возможно, самая скандальная цензура"

04 августа 2020, 12:50  •  91 • В мире
Государственный белорусский телеканал "РТР-Беларусь" подверг цензуре шоу "Вечер с Владимиром Соловьёвым". Зрителям не показали часть программы. "Возможно, это самая скандальная цензура в истории взаимоотношений двух стран", - говорится в сообщении Telegram-канала "Методичка".
В эфире белорусского канала "РТР-Беларусь" не показали часть программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым". Как сообщает Telegram-канал "Методичка", шоу было представлено в урезанном виде: в белорусский эфир не пустили часть программы, где шло обсуждение задержания под Минском "десанта Вагнера". Такой формулировкой в местных СМИ называют более тридцати задержанных граждан России.
Вчерашний выпуск для Белоруссии по длительности был урезан на час.
Как отмечает "Методичка", таким образом, список цензуры российских телепередач в Белоруссии пополнен. "Возможно, это самая скандальная цензура в истории взаимоотношений двух стран", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военкор Семён Пегов, который также принимал участие в съёмках телепередачи, подтвердил, что белорусам не показали часть эфира.
"В Белоруссии обрубили "Воскресный вечер с Соловьёвым", в котором <…> обсудили ситуацию вокруг задержания российских "ЧВКашников" под Минском", - сообщил он на своей странице в Telegram.

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