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Белому дому пришлось объяснять заявления Байдена о России и Путине

14 июня 2021, 00:15  •  87 • Политика
Байден сделал заявление о России и её президенте Владимире Путине. Мировая общественность не поняла, поэтому Белому дому пришлось объяснять.
Ясность пришлось вносить помощнику президента по вопросам национальной безопасности Джейку Салливану. Он рассказал, что американский лидер вовсе не предлагал своему коллеге из России обмен киберпреступниками.
"Что он сказал: если Владимир Путин хочет прийти и сказать, я готов к тому, чтобы убедиться, что киберпреступники понесут ответственность, Джо Байден хочет показать и сказать, что киберпреступники понесут ответственность в Америке", - объяснил Салливан в ходе брифинга, транслировавшегося Белым домом в аудиоформате.
Ранее Джо Байден ответил на вопрос, почему президент России не меняет свою позицию, несмотря на давление Вашингтона и многочисленные санкции. Президент США ответил коротко и ясно: "[Потому что] он Владимир Путин". И всё же глава Белого дома уточнил, что сейчас лучше не вдаваться в подробности, так как ему необходимо поговорить с президентом России лично.
Встреча президентов состоится 16 июня в Женеве. Владимир Путин признался, что каких-либо "прорывов" от этого саммита не ожидает. Глава государства отметил: у России и США совпадают некоторые интересы. По словам Путина, он будет говорить с американским лидером о разоружении, стратегической стабильности, а также о пандемии коронавируса и изменениях климата. На саммите также затронут тему вооружённых конфликтов в горячих точках. Президент России отметил, что отношения Москвы и Вашингтона сейчас на крайне низком уровне, поэтому при личной встрече глав государств должны быть найдены пути урегулирования двусторонних отношений.

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