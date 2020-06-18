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Белое пятно зависло над городом: Встревоженные "пришельцами" японцы нагнали полицию
18 июня 2020, 16:00 • 18 • В мире
Жители японского города Сэндая заметили в небе неопознанный летающий объект. На тарелку инопланетян, как её обычно рисуют фантасты, он похож не был. Белое пятно зависло над городом. Японцы настолько встревожились "пришельцами", что нагнали полицию.
Японцы не просто наблюдали странный объект, а активно его фотографировали и снимали на видео. Но карманные гаджеты не всегда справлялись с приближением НЛО. Полиция к вопросу подошла более серьёзно.
Телеканал NHK сообщил, что с раннего утра правоохранителям стали поступать звонки с требованием выяснить, что же такое там парит над городом. Неизвестно, рассматривала ли полиция версию о космическом корабле пришельцев, но проверка была инициирована. В воздух подняли вертолёт, чтобы рассмотреть НЛО вблизи.
Оказалось, что над Сэндаем пролетал огромный белый шар. У него был пропеллер и непонятная крестообразная конструкция снизу. Он на некоторое время завис в воздухе примерно на полукилометровой высоте.
Чисто внешне шар очень напоминает метеорологический зонд. Однако в профильном управлении заявили, что никакого отношения к данному белому шару не имеют. В министерстве транспорта также не смогли ничего прокомментировать.
Если это не метеозонд, то что? Пока остаётся неизвестным. Ясно одно: внешнее сходство есть, но метеозонды не могут надолго зависать в воздухе, тем более если есть ветер.
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