Белое пятно зависло над городом: Встревоженные "пришельцами" японцы нагнали полицию

Японцы не просто наблюдали странный объект, а активно его фотографировали и снимали на видео. Но карманные гаджеты не всегда справлялись с приближением НЛО. Полиция к вопросу подошла более серьёзно.

Телеканал NHK сообщил, что с раннего утра правоохранителям стали поступать звонки с требованием выяснить, что же такое там парит над городом. Неизвестно, рассматривала ли полиция версию о космическом корабле пришельцев, но проверка была инициирована. В воздух подняли вертолёт, чтобы рассмотреть НЛО вблизи.

上空に謎の白い物体 通報相次ぐ 宮城https://t.co/3oVLJ1C7fQ#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/sNBcq76JDT — NHKニュース (@nhk_news) June 17, 2020

Оказалось, что над Сэндаем пролетал огромный белый шар. У него был пропеллер и непонятная крестообразная конструкция снизу. Он на некоторое время завис в воздухе примерно на полукилометровой высоте.

Чисто внешне шар очень напоминает метеорологический зонд. Однако в профильном управлении заявили, что никакого отношения к данному белому шару не имеют. В министерстве транспорта также не смогли ничего прокомментировать.

Если это не метеозонд, то что? Пока остаётся неизвестным. Ясно одно: внешнее сходство есть, но метеозонды не могут надолго зависать в воздухе, тем более если есть ветер.