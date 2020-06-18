Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
"Стыдно быть гусским": Одно напоминание имён кающихся в стиле Ахеджако...
Украинская позиция в Донбассе взмыла в воздух от мощного взрыва: ВСУ подсчитываю...
Главная / В мире

Белое пятно зависло над городом: Встревоженные "пришельцами" японцы нагнали полицию

18 июня 2020, 16:00  •  18 • В мире
Жители японского города Сэндая заметили в небе неопознанный летающий объект. На тарелку инопланетян, как её обычно рисуют фантасты, он похож не был. Белое пятно зависло над городом. Японцы настолько встревожились "пришельцами", что нагнали полицию.
Японцы не просто наблюдали странный объект, а активно его фотографировали и снимали на видео. Но карманные гаджеты не всегда справлялись с приближением НЛО. Полиция к вопросу подошла более серьёзно.
Телеканал NHK сообщил, что с раннего утра правоохранителям стали поступать звонки с требованием выяснить, что же такое там парит над городом. Неизвестно, рассматривала ли полиция версию о космическом корабле пришельцев, но проверка была инициирована. В воздух подняли вертолёт, чтобы рассмотреть НЛО вблизи.
上空に謎の白い物体 通報相次ぐ 宮城https://t.co/3oVLJ1C7fQ#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/sNBcq76JDT
— NHKニュース (@nhk_news) June 17, 2020
Оказалось, что над Сэндаем пролетал огромный белый шар. У него был пропеллер и непонятная крестообразная конструкция снизу. Он на некоторое время завис в воздухе примерно на полукилометровой высоте.
Чисто внешне шар очень напоминает метеорологический зонд. Однако в профильном управлении заявили, что никакого отношения к данному белому шару не имеют. В министерстве транспорта также не смогли ничего прокомментировать.
Если это не метеозонд, то что? Пока остаётся неизвестным. Ясно одно: внешнее сходство есть, но метеозонды не могут надолго зависать в воздухе, тем более если есть ветер.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



18
Источник
Похожие новости
18 июня 2020, 07:00
"Достойно": Американские полицейские отправили послание "русским братьям"
18 июня 2020, 09:00
Имя "единственного спасителя Америки" нашли в отрывке из "Брата-2"
18 июня 2020, 01:00
"Спасибо финнам и американцам": Кто на самом деле сорвал Горбачёву сделку по Карелии?
18 июня 2020, 01:00
Американцы расставили в Сирии капкан для России
18 июня 2020, 03:00
России не нужны высокие цены на нефть: Новак озвучил комфортную стоимость
18 июня 2020, 01:00
"Как в начале 1990-х": Медведев заявил об "экономическом шоке" России, не имеющем аналогов
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июня 2020, 00:00
США "захлопнули крышку гроба" над делом МН17: Сатановский указал на странности
14 июня 2020, 00:00
Опасения России оправданны: NI объяснил, почему угроза вторжения НАТО реальна
14 июня 2020, 09:00
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
16 июня 2020, 09:00
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
16 июня 2020, 01:00
Русские истребители перехватили разведчиков ВВС США. Учения НАТО омрачены
11 июня 2020, 17:00
Крымский сценарий для Донбасса может стать реальностью
12 июня 2020, 13:25
Алексея Навального пора воспринимать всерьез. Как врага
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.