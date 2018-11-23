Bellingcat приписал ГРУ агента-организатора попытки переворота в Черногории

Согласно их расследованию, настоящая фамилия Попова – Моисеев. Он якобы родился в Курганской области в 1980 году. После службы в армии закончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. Затем, в период с 2006 по 2009 годы обосновался в Москве и проходил подготовку в воинской части, которая имеет отношение к спецназу ГРУ.

По версии "искателей правды", как раз тогда Моиссев будто бы и получил вымышленную фамилию, под которой посещал Украину, Молдову, а также страны Восточной Европы. При этом он в поездках якобы представлялся фотожурналистом или агентом по морскому страхованию.

В частности, утверждают "расследователи", в октябре 2016-го Моисеев приезжал в Сербию, где и велась подготовка к перевороту в Черногории.

Кроме того, в обнародованном "отчете" по Моисееву Попову говорится, что тот бывал и в Польше, где работал в должности военного атташе Эдуард Широков. Последнего также считают причастным к попытке смены власти в Черногории. По версии властей Черногории, не исключено, что Широков якобы также имеет отношение к российским спецслужбам.