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Bellingcat приписал ГРУ агента-организатора попытки переворота в Черногории

23 ноября 2018, 03:54  •  52 • Политика
Эксперты Bellingcat и The Insider утверждают, что Владимир Попов, подозреваемый властями Черногории в организации попытки госпереворота в стране, является главного управления Генштаба вооруженных сил России (ГРУ).
Согласно их расследованию, настоящая фамилия Попова – Моисеев. Он якобы родился в Курганской области в 1980 году. После службы в армии закончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище. Затем, в период с 2006 по 2009 годы обосновался в Москве и проходил подготовку в воинской части, которая имеет отношение к спецназу ГРУ.
По версии "искателей правды", как раз тогда Моиссев будто бы и получил вымышленную фамилию, под которой посещал Украину, Молдову, а также страны Восточной Европы. При этом он в поездках якобы представлялся фотожурналистом или агентом по морскому страхованию.
В частности, утверждают "расследователи", в октябре 2016-го Моисеев приезжал в Сербию, где и велась подготовка к перевороту в Черногории.
Кроме того, в обнародованном "отчете" по Моисееву Попову говорится, что тот бывал и в Польше, где работал в должности военного атташе Эдуард Широков. Последнего также считают причастным к попытке смены власти в Черногории. По версии властей Черногории, не исключено, что Широков якобы также имеет отношение к российским спецслужбам.

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