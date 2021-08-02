Bellingcat предложили объявить экстремистами: "Не скрывают, что связаны со спецслужбами"

Редактор интернет-издания PolitRussia и ведущий программы "Время покажет" Руслан Осташко считает, что Bellingcat нужно признать не просто иноагентом, а экстремистской организацией. Та не скрывает своих связей со спецслужбами, уверен он.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live", что Bellingcat связана с иноагентом и нежелательной организацией в России - "Проект*" и Insider*.

Bellingcat создана для давления на страны и отдельных людей, и в ней есть, несомненно, бывшие сотрудники спецслужб.

Редактор интернет-издания PolitRussia и ведущий программы "Время покажет" Руслан Осташко считает, что Bellingcat стоит признать экстремистской организацией. Он сообщил это в беседе с "Народными новостями".

Ранее Федеральное агентство новостей обратилось с заявлением в Генпрокуратуру, чтобы организации присвоили статус иноагента. По мнению журналистов, которые проводили расследование в её отношении, организация является рупором русофобии и прозападной позиции.

Осташко же считает, что нужно воспрепятствовать взаимодействию Bellingcat с любыми гражданами России, и подчёркивает, что та не скрывала своих связей с сотрудниками спецслужб.

"Насколько я знаю, они не особо и скрывают, что они связаны со спецслужбами. Организация является эдакой химерой, которая качает лодку с вполне понятной целью: расшатать ситуацию в нашей стране. И работа эта откровенно в антироссийских интересах. Поэтому тут надо работать не в сторону признания иностранным агентом, потому что юридически это будет сделать сложно - они не зарегистрированы на территории РФ ни в какой форме", - пояснил телеведущий.

"Проект"* - организация признана нежелательной на территории России.

Insider* - признан иноагентом в России.