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Ее курировал бывший офицер ГРУ с территории России

Издание The Insider совместно с Bellingcat, внесенных в России в список иностранных агентов, наконец, обнародовали расследование о подготовке украинской разведкой спецоперации по задержанию бойцов ЧВК Вагнера, воевавших в Донбассе на стороне ополченцев.

Объявленная еще весной текущего года журналистом Дмитрием Гордоном информационная "бомба" пока не указала на вину президента Владимира Зеленского в срыве поимки 33 российских граждан силовиками Незалежной.

Согласно материалам первой части расследования, операцию "Авеню" готовило Главное управление разведки Минобороны. Бойцов ГУР нанимало через специально созданную фальшивую страницу в интернете якобы для охраны объектов "Роснефти" на Ближнем Востоке от имени реальной, но прекратившей к тому моменту деятельность ЧВК "МАР". К операции был привлечен бывший офицер ГРУ, завербованный ранее украинской разведкой в Донбассе и действовавший с территории РФ.

Кандидаты в "вагнеровцы" в своих резюме подробно описывали боевой опыт в Донбассе. К концу мая прошлого года ГУР сформировал "частную армию" численностью в 180 человек. В июне этим людям сообщили, что нанимавший их "куратор проекта" погиб в Сирии, однако вскоре россиянам предложили охранять объекты в Венесуэле.

По информации авторов публикации, самолет с "вагнеровцами" предполагалось принудительно посадить на Украине под предлогом угрозы взрыва на борту.

По плану спецоперация должна была состояться 26 июня 2020 года. Впервые Зеленскому о ней доложили 15 июня. Глава государства дал на спецоперацию "добро", попросив подробный план. Он был утвержден министром обороны 1 июля. С этого момента директор ГУР Василий Бурба и замдиректора СБУ Руслан Баранецкий регулярно информировали президента страны о том, как проходит спецоперация.

Bellingcat указывает, что к ее срыву привела задержка отъезда "вагнеровцев" из Минска в ожидании вступления в силу перемирия в Донбассе.

Как замечает на своей странице в телеграм-канале военкор Александр Коц, расследователи создали "многодневный сериал" того, что он сам смог уместить "в один газетный разворот" еще в прошлом году. А из представленного "пока все строго по версии российских спецслужб", озвученных также в 2020-м.

"Самое смешное, что Bellingcat не отвечает на вопрос, кто сорвал операцию ГУР и СБУ по 33 "вагнеровцам". Потому что не было никакого крота в ближайшем окружении Зеленского. А операцию сорвала российская контрразведка", – подчеркнул Коц.

Напомним, 29 июля 2020-го белорусские правоохранители задержали 33 россиянина, которых Минск обвинил в подготовке беспорядков перед президентскими выборами. Власти Украины запросили их экстрадицию, однако лидер Белоруссии Александр Лукашенко вернул "33 богатырей" в Россию. Позже бацька рассказывал историю о "слезах" россиян, которые покидали Минск.

