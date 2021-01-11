Белковский: Убийство Шеремета мог санкционировать Порошенко

Убийство журналиста Павла Шеремета в 2016 году в Киеве могло быть результатом договоренностей президента Белоруссии Александра Лукашенко и политического руководства Украины.Об этом либеральный российский политолог Станислав Белковский заявил в интервью youtube-каналу Vласть vs Vлащенко.«Версия опирается на то, что это была договоренность Александра Григорьевича Лукашенко с (назовем это деликатно) политическим руководством Украины. Политическому руководству Белоруссии было очень выгодно, что Шеремет погибнет в независимой Украине, и никто не подумает, что след тянется», – сказал Белковский.По его мнению, подозрения, выдвинутые украинскими правоохранителями в отношении трех активистов Майдана по поводу совершения этого преступления, не противоречат этой версии.«Правы руководители МВД Украины: новые сведения не противоречат старым. Пул исполнителей этого преступления мог формироваться СБУ. Именно поэтому расследование и заткнулось. СБУ это делало в рамках политических договоренностей руководителей двух стран. Шеремет был максимально раздражающим фактором только для Лукашенко. Ни для российского, ни для украинского руководства он таким фактором не был», – сказал Белковский.Напомним, на прошлой неделе в западных СМИ была опубликована аудиозапись, сделанная в 2012 году, на которой якобы глава белорусского КГБ Вадим Зайцев рассуждает об убийстве Шеремета, причем, описывает его именно так, как оно и было совершено спустя 4 года.