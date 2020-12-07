Белковский разоблачил фейки о Путине и высказался о транзите: "Преемник должен быть гол как сокол"

Белковский отметил, что, в отличие от профессора Валерия Соловья, он не будет утверждать, что у него есть какие-то источники, располагающие информацией об уходе Путина. Более того, политолог подчеркнул, что таких источников в принципе быть не может.

"Хотя бы потому, что такие важные решения Владимир Путин принимает в последний момент. А раз так, то кто же другой может об этом знать, хотя бы теоретически? Ну, Господь Бог, безусловно, но не более того", - заявил политолог.

Но, собственно, сама конституционная реформа, по его словам, указывает на то, что президент пытается создать некий набор институтов, управляющих страной без Путина. Поэтому транзит власти, по мнению Белковского, возможен и в 2024 году, однако утверждать это наверняка невозможно.

Что касается преемника, то он должен быть "гол как сокол" и отвечать только перед российским народом и лично перед Владимиром Путиным.

"Всё! Не должно быть никакого лоббизма, никаких хитрых конструкций, которые заставляли бы преемника действовать в непрозрачных интересах третьих лиц. А сама система институтов, включая партию "Единая Россия", будет контролировать преемника сообразно новейшей редакции Конституции", - считает Белковский.

Что касается фейков об уходе Владимира Путина по состоянию здоровья, то политолог отметил, что состояние здоровья президента является строжайшей государственной тайной, а все, кто им занимается, находятся под неусыпным наблюдением ФСО и просто так "наболтать" что-то кому-то они не могут.

"Поэтому я не верю в то, что есть источники, которые могут сообщать "достоверные данные о тяжёлой болезни" президента", - резюмировал Белковский в интервью порталу "Собеседник".