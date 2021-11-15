Белковский раскрыл план Лукашенко по сохранению поста президента

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Глава Белоруссии хочет удержать власть с помощью миграционного кризиса

В начале следующего года в Белоруссии должно пройти всенародное голосование по новой конституции. По мнению экспертов, она ограничит полномочия президента и делегирует часть из них новому органу власти, который, по идее, должен возглавить Александр Лукашенко. Однако белорусский правитель не хочет расставаться со своим креслом. Об этом заявил политолог Станислав Белковский.

По его мнению, Лукашенко готов на дальнейшую эскалацию миграционного кризиса ради сохранения власти. Эксперт подчеркнул, что президент Белоруссии обещал российскому лидеру Владимиру Путину оставить свой пост, однако не собирается держать слово, поэтому ему нужен конфликт.

Аналитик уверен, что Александр Лукашенко повторяет в отношении Евросоюза сценарий Муаммара Каддафи, который обещал остановить потоки африканских нелегалов за финансовую поддержку.

"Он хочет получить с ЕС денег, чтобы оставить этих мигрантов в Белоруссии", – отметил Белковский.

В то же время эксперт напомнил, чем для ливийского диктатора обернулись игры с Европой. Он подчеркнул, что никто не стал давать Каддафи денег, а после усиления потока беженцев его просто свергли.

Белковский заявил, что сегодня Лукашенко действует в логике ливийского правителя, совершенно забывая, к каким последствиям это привело. Однако, как отметил политолог, у Каддафи не было такого заступника, как Путин.

Напомним, ранее британское издание The Guardian заявило, что Евросоюзу просто удобно сваливать на Лукашенко собственную жестокость по отношению к мигрантам.