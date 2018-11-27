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Бельгийский телеканал сообщил о «вмешательстве» русских Су-24 в учения НАТО на Балтике

27 ноября 2018, 02:09  •  54 • В мире
Российские бомбардировщики трижды пролетели над бельгийским командно-штабным кораблем, который участвовал в маневрах НАТО на Балтике, сообщает телеканал VRT.
Телеканал VRT сообщил о пролете двух российских бомбардировщиков Су-24 над командно-штабным кораблем Godetia. Военное судно входит в шестерку противоминных кораблей сил НАТО в Балтийском море, говорится в репортаже.
Отмечается, что утром 22 ноября российские истребители, якобы снабженные высокоточными ракетами Х-25, трижды пролетели над бельгийским судном.
При этом на Балтике в это же время находился фрегат бельгийского флота «Луиза Мари», проводивший учения по ПВО. Из-за «вмешательства» российских истребителей военные маневры были сорваны.
VRT сообщает, что армейцы приостановили учения, чтобы позволить шведским истребителям, которые должны были изображать нападение на фрегат, совершить перехват боевых самолетов РФ.
На сайте телеканала так же размещено фото, на котором запечатлены истребители, о которых идет речь.

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