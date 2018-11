Бельгийский истребитель заснял «черно-белый» перехват русских Су-27 - видео

В коммюнике отмечается, что описываемый инцидент произошел в среду, 28 ноября. В сообщении подчеркивается, что в операции участвовали бельгийские самолеты, размещенные в настоящий момент в прибалтийских странах.

Точное число воздушных бортов с обеих сторон не уточняется, тем не менее известно, что ВВС Бельгии были представлены в данном эпизоде истребителями F-16.

В микроблоге бельгийских военных летчиков в Twitter указано: «Вчера (на момент публикации в Бельгии было еще 29 ноября - прим.ред.) F-16 бельгийских ВВС, в настоящее время развернутые в Балтийском регионе для обеспечения неприкосновенности воздушного пространства НАТО, перехватили российские Су-27, летевшие без предоставления полетного плана. Наша миссия - защита вашей безопасности».

Yesterday, #F16 @beairforce, currently deployed in the #Baltic Region to safeguard the integrity of @NATO airspace, intercepted #Russian Flanker Jets flying w/o flight plan. Our mission @BelgiumDefence is to protect your security pic.twitter.com/JBjFxSLXTc