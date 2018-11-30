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Бельгийский истребитель заснял «черно-белый» перехват русских Су-27 - видео

30 ноября 2018, 04:54  •  141 • Политика
В ВВС Бельгии заявили, что перехватили в небе над Балтикой несколько российских самолетов Су-27. В подтверждение своих слов бельгийские военные опубликовали черно-белое видео, фиксирующее момент непосредственного перехвата и заснятое с борта одного из истребителей.
В коммюнике отмечается, что описываемый инцидент произошел в среду, 28 ноября. В сообщении подчеркивается, что в операции участвовали бельгийские самолеты, размещенные в настоящий момент в прибалтийских странах.
Точное число воздушных бортов с обеих сторон не уточняется, тем не менее известно, что ВВС Бельгии были представлены в данном эпизоде истребителями F-16.
В микроблоге бельгийских военных летчиков в Twitter указано: «Вчера (на момент публикации в Бельгии было еще 29 ноября - прим.ред.) F-16 бельгийских ВВС, в настоящее время развернутые в Балтийском регионе для обеспечения неприкосновенности воздушного пространства НАТО, перехватили российские Су-27, летевшие без предоставления полетного плана. Наша миссия - защита вашей безопасности».
Yesterday, #F16 @beairforce, currently deployed in the #Baltic Region to safeguard the integrity of @NATO airspace, intercepted #Russian Flanker Jets flying w/o flight plan. Our mission @BelgiumDefence is to protect your security pic.twitter.com/JBjFxSLXTc
— Belgian Air Force (@BeAirForce) 29 ноября 2018 г.

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