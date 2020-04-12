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Бельгийские предвестники карантинных бунтов

12 апреля 2020, 20:35  •  157 • В мире
В брюссельской коммуне Андерлехт (Бельгия) вспыхнули массовые беспорядки и драки населения с полицией. Волнения начались после того, как полицейский автомобиль сбил насмерть 19-летнего нарушителя карантина, убегавшего от патруля на мопеде.
Протестующие швыряли в правоохранителей камни и куски стекла, забросали тяжёлыми предметами полицейский участок, подожгли несколько автомашин. На улицы были введены подразделения полицейского спецназа для разгона протестующих резиновыми пулями и водомётами.
В ходе противостояния двое стражей порядка получили ранения. Арестованы 57 человек. Задержания происходили вплоть до поздней ночи. Полицейское руководство Андерлехта сообщило, что в случае надобности готово затребовать дополнительные силы у других коммун.
Андерлехт – место компактного проживания мигрантов-мусульман и бедняков. Погибший нарушитель карантина тоже был из семьи мигрантов. Здесь больше всего случаев заражения коронавирусом.
Сокращение в связи с карантином производства товаров и услуг, закрытие малых и средних предприятий лишает доходов тысячи граждан. Если такая ситуация затягивается, социальные волнения становятся практически неизбежными.
При этом до победы над опасностью эпидемии Бельгии далеко. Только за последние сутки здесь был зафиксирован 1351 случай заражения и 327 смертельных исходов. Общее количество погибших достигло 3346. Всего коронавирусом заражены 28 тысяч бельгийских граждан.
Особенностью Бельгии по сравнению с другими странами-членами Евросоюза является её федеративное устройство. Страна состоит из франкоязычной Валлонии, говорящей по-нидерландски Фландрии и Брюссельского столичного округа как самостоятельной административной единицы. Каждый регион учредил свой фонд для помощи бизнесу в условиях распространения коронавируса. Фландрия располагает фондом в размере €100 млн., Брюссельский округ – €150 млн., Валлония – €233 млн.
Однако у граждан возникает вопрос: не лучше ли государству вместо того, чтобы поддерживать предпринимателей, поддержать людей, потерявших работу? Ведь многие бельгийцы опасаются, что они будут лишены средств к существованию. Во Фландрии каждый пятый ожидает потери рабочего места, каждый второй – сокращения зарплаты.
В таких условиях недовольство действиями властей, ограничивающих передвижение людей, легко выливается в бунты. 10 апреля в Германии группа из двадцати мужчин напала на полицейские авто-патрули во время проверки последними соблюдения карантинных мер. Шестерых нападавших задержали, изъяв у них кастеты, кинжалы и пиротехнику.

Фонд Стратегической Культуры

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