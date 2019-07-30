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Бельгийская долгожительница заявила, что "посидеть в баре" заменяет ей лекарства - СМИ
30 июля 2019, 16:24 • 18 • В мире
Долгожительница из бельгийского поселка Мёйзен считает секретом своего долголетия регулярные походы в питейное заведение. Она уверена, что "посидеть в баре" заменяет ей лекарства.
Как сообщает RTL Today, 97-летняя бельгийка Робертина практически каждый день заглядывает в местный бар. При этом ее посиделки в баре не обходятся без пива – до 20 стаканов за вечер. Старушка пропускает только один вечер – по средам. И то только потому, что в этот день у заведения выходной.
Пристрастилась она к этому виду "отдыха" 18 лет назад. По ее мнению, ежедневная доза пива способна заменить ей лекарства. В качестве примера приводит тот факт, что болела всего два раза за последние четыре года.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время в России могут существенно измениться правила продажи спиртного и табачных изделий. Минздрав дал положительный отзыв на законопроект, предлагающий разделение российских магазинов на продуктовые и те, что торгуют исключительно алкоголем и табачными изделиями.
По мнению разработчиков законопроекта, разделение магазинов на продовольственные и алкогольные позволит не только оградить подрастающее поколение от созерцания бутылок, но и снизит объёмы продаж спиртного и табака.
Ключевая цель законопроекта – снизить спонтанное потребление алкогольной и табачной продукции. По словам авторов законопроекта, около 30% покупок приходится именно на этот тип потребления.
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