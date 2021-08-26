Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков
В Казахстане устроили "холодный душ" для русских. И для генералов, и д...
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской ...
В Киеве отдали приказ о подготовке наступления на Донбассе
Главная / Политика

Бельгия прервала операцию по эвакуации своих граждан из Афганистана

26 августа 2021, 05:50  •  121 • Политика
Правительство Бельгии прервала эвакуацию своих граждан и афганских беженцев из Кабула. Последние самолеты улетели в среду, 25 августа.
ВВС Бельгии прекратили полеты из Кабула. Правительство королевства приняло решение прервать эвакуацию из-за угрозы террористических актов, которые возможно готовятся на территории аэропорта.
По информации ТАСС, последние пять рейсов между Кабулом и столицей Пакистана, Исламобадом, были совершены в среду, 25 августа.
Глава бельгийского правительства Александр Де Кроо сообщил, что решение было принято совместно с партнерами. Всего военные самолеты Бельгии вывезли 1,2 тысяч сограждан и афганских беженцев.
Ранее об угрозе терракта заявил президент ША Джо Байден, информацию распространил английское министерство иностранных дел.
Правительства США и Великобритании рекомендовали своим гражданам не приближаться к территории аэропорта, тем, кто там находится – немедленно его покинуть и найти безопасное место.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





121
Источник
Похожие новости
26 августа 2021, 00:20
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит у русских денег - Колясников
26 августа 2021, 00:20
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разочарования: "Каша в голове!"
26 августа 2021, 02:10
Стыд и гордость: Как США, Украина и Россия эвакуировали граждан из Афганистана - видео
26 августа 2021, 00:20
В Австрии впервые подняли российский триколор над ведомством канцлера
26 августа 2021, 02:10
В стране "кровавого режима" Навальный излил душу The New York Times
26 августа 2021, 00:20
Что скрывается за усилением Швеции в Балтийском море: Эксперт назвал три скрытых мотива
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 августа 2021, 00:20
"Что же случилось, Толя?": Сбежавший на Украину Пашинин теперь просит у рус...
26 августа 2021, 00:20
Украинцы "пропустили" русские рейсы из Кабула. Политолог не скрыл разочаров...
26 августа 2021, 02:10
Стыд и гордость: Как США, Украина и Россия эвакуировали граждан из Афганистана - виде...
26 августа 2021, 00:20
В Австрии впервые подняли российский триколор над ведомством канцлера
26 августа 2021, 02:10
В стране "кровавого режима" Навальный излил душу The New York Times
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 августа 2021, 02:05
Брошенные Украиной бойцы в Афганистане назвались русскими
22 августа 2021, 02:50
Блогер объяснил, что именно копают украинцы на границе с Россией: Не просто рвы
20 августа 2021, 03:00
"Пусть прислуживают или проваливают": Михеев о тенденции, на которую Россия закрывает глаза
22 августа 2021, 02:50
Матвиенко перешла на личное, обсуждая флаг России: "Какое государство вы теперь представляете?"
24 августа 2021, 18:05
Британского режиссёра Терри Гиллиама в Одессе избили до полусмерти
22 августа 2021, 16:35
Меркель и Зеленский сделали совместные заявления по итогам встречи в Киеве
24 августа 2021, 11:40
Политические проститутки. Как и почему Россия накажет участников "Крымской платформы"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.