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Бельгия прервала операцию по эвакуации своих граждан из Афганистана
26 августа 2021, 05:50 • 121 • Политика
Правительство Бельгии прервала эвакуацию своих граждан и афганских беженцев из Кабула. Последние самолеты улетели в среду, 25 августа.
ВВС Бельгии прекратили полеты из Кабула. Правительство королевства приняло решение прервать эвакуацию из-за угрозы террористических актов, которые возможно готовятся на территории аэропорта.
По информации ТАСС, последние пять рейсов между Кабулом и столицей Пакистана, Исламобадом, были совершены в среду, 25 августа.
Глава бельгийского правительства Александр Де Кроо сообщил, что решение было принято совместно с партнерами. Всего военные самолеты Бельгии вывезли 1,2 тысяч сограждан и афганских беженцев.
Ранее об угрозе терракта заявил президент ША Джо Байден, информацию распространил английское министерство иностранных дел.
Правительства США и Великобритании рекомендовали своим гражданам не приближаться к территории аэропорта, тем, кто там находится – немедленно его покинуть и найти безопасное место.
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