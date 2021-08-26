Бельгия прервала операцию по эвакуации своих граждан из Афганистана

Правительство Бельгии прервала эвакуацию своих граждан и афганских беженцев из Кабула. Последние самолеты улетели в среду, 25 августа.

ВВС Бельгии прекратили полеты из Кабула. Правительство королевства приняло решение прервать эвакуацию из-за угрозы террористических актов, которые возможно готовятся на территории аэропорта.

По информации ТАСС, последние пять рейсов между Кабулом и столицей Пакистана, Исламобадом, были совершены в среду, 25 августа.

Глава бельгийского правительства Александр Де Кроо сообщил, что решение было принято совместно с партнерами. Всего военные самолеты Бельгии вывезли 1,2 тысяч сограждан и афганских беженцев.

Ранее об угрозе терракта заявил президент ША Джо Байден, информацию распространил английское министерство иностранных дел.

Правительства США и Великобритании рекомендовали своим гражданам не приближаться к территории аэропорта, тем, кто там находится – немедленно его покинуть и найти безопасное место.