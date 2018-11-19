Бельгия помогла Китаю догнать США по уровню мониторинга за театром военных действий

Международный поставщик географических информационных систем бельгийская компания Luciad поставила Китаю ПО для отображения топографии в условиях военных действий. Аналогичное программное обеспечение используется военными США и НАТО для мониторинга ситуации на поле боя, сообщает South China Morning Post.

Китайский поставщик геопространственных информационных услуг Key Mapper подтвердил информацию о том, что является официальным дистрибьютором информационных технологий от Luciad для правительства КНР.

Согласно комментарию компании, по условиям сделки Китай получает программу LuciadLightspeed. С помощью этого ПО специалисты могут мониторить и получать данные в реальном времени, включая те объекты, которые движутся с высокой скоростью.

В США уже узнали, что полученное китайской стороной обеспечение анализирует и генерирует высококачественные изображения со скоростью 100 операций в секунду. Как сообщает американская компания графической технологии NVIDIA, это , в 75 раз быстрее, чем его ближайший конкурент.

Впрочем, по китайским законам инновационная система не может быть использована на полную мощь: законы государства определяют необходимость разбивать каждую строку исходного кода на источники по соображениям безопасности, чтобы иностранные специалисты не получили доступ к военным и секретным технологиям Китая.

По сравнению с Luciad, традиционное программное обеспечение может вводить корректировки до 500 метров при расчете позиции движущихся целей, передает издание «Профиль».