Бельгия нашла причину отказаться от русских SSJ-100 ради Канады

Бельгия откажется от использования и продления лизинга российских самолетов Sukhoi Superjet 100. В авиакомпании Brussels Airlines заявили, что намерены заменить Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) на канадские Bombardier CRJ 900.

Как сообщает газета L'Echo, на данный момент один самолет Bombardier уже заменил SSJ-100 на маршруте Брюссель - Нант.

Причиной отказа от использования бортов российского производства стали проблемы с эксплуатацией.

В частности, говорится в публикации, у самолетов есть ряд неисправностей, а также в ряде руководств нет перевода с русского языка, передает Ura.ru.

Таким образом, четыре SSJ-100 будут выводиться из лизинга, контракт по которому истекает в марте следующего года.

Отметим, что гражданский самолет Sukhoi Superjet 100, который в базовой комплектации вмещает до 102 пассажиров, с 2011 по 2017 год был выпущен в количестве 156 бортов.