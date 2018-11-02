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Бельгия нашла причину отказаться от русских SSJ-100 ради Канады

02 ноября 2018, 23:39  •  85 • В мире
Авиакомпания Brussels Airlines заменит российские самолеты Sukhoi Superjet 100.
Бельгия откажется от использования и продления лизинга российских самолетов Sukhoi Superjet 100. В авиакомпании Brussels Airlines заявили, что намерены заменить Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) на канадские Bombardier CRJ 900.
Как сообщает газета L'Echo, на данный момент один самолет Bombardier уже заменил SSJ-100 на маршруте Брюссель - Нант.
Причиной отказа от использования бортов российского производства стали проблемы с эксплуатацией.
В частности, говорится в публикации, у самолетов есть ряд неисправностей, а также в ряде руководств нет перевода с русского языка, передает Ura.ru.
Таким образом, четыре SSJ-100 будут выводиться из лизинга, контракт по которому истекает в марте следующего года.
Отметим, что гражданский самолет Sukhoi Superjet 100, который в базовой комплектации вмещает до 102 пассажиров, с 2011 по 2017 год был выпущен в количестве 156 бортов.

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