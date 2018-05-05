«Белая каска» Навального

Это была классическая провокация, коих Алексей Навальный за последние шесть лет попытался устроить бессчетное количество. Но все время чего-то не хватало. Где-то — численности протеста, где-то — жестокости оппонентов, где-то — штабной организации... В субботу у него наконец «получилось» - были и задержания, и метание камней, и потасовки... Все, чего и добивался Алексей Анатольевич, лукаво призывая к мирному протесту.

Подобно сирийским «Белым каскам» он взрывает свою информационную бомбу в нужное время и в нужном месте, рассчитывая на максимальный эффект. И он несомненно будет - в западной прессе. Никто, как и в Сирии, не будет вдаваться в детали произошедшего — картинка слишком красочна, ей нельзя не воспользоваться. Особенно перед инаугурацией, особенно перед чемпионатом мира по футболу, особенно... Да тут можно долго перечислять раздражители. И если в 2012 году на Болотной площади был хоть какой-то намек на искренность, то сегодня — это просто бизнес.

Все, чего и добивался Алексей Анатольевич, лукаво призывая к мирному протесту...Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, есть очень важный момент, который отличает сегодняшнюю акцию от «болотной» шестилетней давности. В нынешней уличной протестной среде практически не осталось участников тех событий. Люди повзрослели, поумнели и просто разочаровались в «лидере оппозиции». Об этом они очень красноречиво говорили накануне субботней несанкционированной акции.

В нынешней уличной протестной среде практически не осталось участников событий "болотной".Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я не иду на акцию Навального и вам не советую, - высказывался осужденный по «Болотному делу» Владимир Акименков. - Было бы глупо сесть за интересы дельца-политикана, которому всегда было наплевать даже на политзеков со своих митингов, сесть за интересы обманщика и манипулятора.

- Не ведитесь на тупые и одинаковые провокации, которые следуют раз за разом. Думайте своей головой, советовал бывший замглавы московского штаба «президентской кампании» Навального Виталий Серуканов. - Он не соглашается на Сахарова, потому что боится, что люди не соберутся, соответственно, не будет задержаний, не будет хайпа.

Речь идет о согласованном для оппозиции месте шествия и митинга на проспекте Сахарова, от которых капризный предводитель школоты отказался, решив, что это слишком далеко от центра — аж по ту сторону Садового кольца. И его новые почитатели, которые в 2012 году только окончили начальную школу с радостью проглотили эту наживку — несанкционированные бодания с полицией куда интереснее скучной трибунной демагогии.

И вдруг на Пушкинской площади они сталкиваются сразу с двумя неожиданностями. Во-первых, в одной городской точке могут собраться не только противники власти, но и ее сторонники. И сторонников этих может оказаться больше, и может дойти до кулаков. О таком Навальный не предупреждал, говорили же, что будет весело.

Камни и бутылки, которые бросали в сотрудников полиции.Фото: Роман ГОЛОВАНОВ

А во-вторых, полиция почему-то не терпит, когда в них летят камни и бутылки. Об этом Навальный тоже не предупреждал. Но именно на это и рассчитывал. Давно сняв желтую майку лидера протеста, он примеряет на себя его «белую каску» провокатора.

В ходе несогласованной акции задержали и Алексея. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Я знаю наперед, что он будет говорить, когда выйдет из полицейского участка. Столкновения спровоцировали сторонники власти, камни в полицию тоже кидали они, и Тверскую перекрывали казаки. Последние, конечно, оказали услугу Навальному, размахивая перед камерами нагайками, (под раздачу попал даже журналист «Комсомольской правды»). А эдак мы далеко зайдем. Все-таки монополия на насилие должна быть только у государства, иначе какая-то Украина получится.

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